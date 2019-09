BRAD, NON FARE IL PARA-GURU – BRAD PITT, ARCHIVIATA LA TRAVAGLIATA STORIA CON ANGELINA JOLIE, SAREBBE DI NUOVO INNAMORATO: L’ATTORE È STATO AVVISTATO ALL’AFTER PARTY PER L’USCITA DEL NUOVO FILM “AD ASTRA” IN COMPAGNIA DI SAT HARI KHALSA, UNA DESIGNER DI GIOIELLI, MA ANCHE GUIDA SPIRITUALE – I DUE SI SONO CONOSCIUTI LO SCORSO OTTOBRE DURANTE UN…(VIDEO)

Federica Bandirali per "www.corriere.it"

Brad Pitt sarebbe di nuovo innamorato: l’attore starebbe frequentando Sat Hari Khalsa, una designer di gioielli ma anche guida spirituale. Nella foto di Mark Patrick, pubblicata da «Chi», i due sono seduti vicini in un momento di relax.

L'attore americano (che a quanto pare avrebbe completamente dimenticato Angelina Jolie) è stato visto uscire dall'after party per l’uscita del suo ultimo film «Ad Astra» in compagnia della bionda americana, che ha studiato in India. In realtà, stando ai ben informati, i due si sono conosciuti nell’ottobre del 2018 ma si starebbero frequentando soltanto da poche settimane.

A ottobre Pitt aveva dichiarato su Sat Hari Khalsa: «È molto forte e mi piace come ragiona». Negli ultimi mesi Brad Pitt era stato avvistato alcune volte anche in compagnia della collega Charlize Theron.

Chi è Sat

Sat Hari Khalsa è nata negli Stati Uniti ma è stata mandata in un collegio in India in tenera età. È rimasta in India fino a 18 anni per poi rientrare in America. La donna ha 50 anni.

Come si sono conosciuti

Secondo quanto scrive il «Daily Mail», Brad Pitt avrebbe conosciuto Sat lo scorso anno al Silverlake Conservatory of Music Gala, un evento annuale organizzato dai Red Hot Chili Peppers. Sat era lì perché è stata guida spirituale di Anthony Keidis, cofondatore della band, in passato.

Il lavoro

Durante la sua permanenza in India, Khalsa ha studiato le gemme preziose e l'antica simbologia associato alla creazione di gioielli. Khalsa era affascinata dall'idea di realizzare gioielli secondo determinate regole, legate alla simbologia delle pietre. E così ha creato la sua linea di preziosi, Amrit jewelry. La collezione è in venduta online e in tutto il mondo. Ma la donna è considerata anche una guru spirituale.

