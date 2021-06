BRAD, UN UOMO A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DELLE FIDANZATE - LE INQUIETANTI TRASFORMAZIONI DEL CAMALEONTICO BRAD PITT CHE SI È ADATTATO AI LOOK DELLE SUE COMPAGNE, FINENDO PER DIVENTARE UN CLONE: NON SOLO COPIAVA IL LORO ABBIGLIAMENTO, MA PERSINO IL TAGLIO DI CAPELLI, L’ACCONCIATURA PER LA SERATA E GLI OCCHIALI ERANO STUDIATI PER SEMBRARE PIÙ CHE UN FIDANZATO, UN GEMELLO…

In questi giorni è accaduta una cosa piuttosto insolita che vede protagonista, suo malgrado, Brad Pitt. Dai meandri della Rete è tornato in auge un articolo, comparso in passato sull’edizione cartacea del britannico Express, che mostrava come l’attore statunitense si sia “adattato” nell’aspetto alle donne con cui è stato insieme, a partire dalle più celebri: Angelina Jolie, Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow.

A riportare in auge il pezzo è stata un’utente di Twitter, che ha sollevato davvero grande attenzione. Nell’articolo erano contenute anche molte immagini.

In esse, si può vedere bene come Brad Pitt appaia molto simile alle donne con cui ha avuto una relazione o un semplice flirt. C’è chi l’ha definito per questo un camaleonte.

Che sia un camaleonte in realtà non ci piove: se avete visto tutti i suoi film a partire da Fight Club a Thelma & Louise, passando per Seven, Snatch, Burn After Reading e Bastardi senza gloria, capirete che cosa intendiamo – e siamo davvero in fibrillazione per la sua nuova collaborazione con Quentin Tarantino per la realizzazione di Once Upon a Time in Hollywood.

Per quanto riguarda la somiglianza con le ex, potrebbe invece trattarsi di buffe coincidenze. In gran parte le ex dell’attore sono state attrici o comunque celebrità: va da sé che i vip si adattino alle mode del momento, omologando look e tagli di capelli. Quale sia la verità non è dato saperla, ma di sicuro vedere queste foto ci ha fatto sorridere.

