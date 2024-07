BRAMATE UNA MACCHINA ELETTRICA? SAPPIATE CHE IL 29% DI CHI LE HA ACQUISTATE NON VEDE L’ORA DI TORNARE ALLA BENZINA – SECONDO UN SONDAGGIO DELLA MCKINSEY, PER I PENTITI DELL’ELETTRICO CI SONO ALMENO TRE PROBLEMI: IL PIENO RESTA UN'INCOGNITA TRA COLONNINE POCO DIFFUSE E PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO. A QUESTO SI AGGIUNGONO LE PERCORRENZE LIMITATE E LA REALE AUTONOMIA DELL’AUTO CHE NON È MAI QUELLA DICHIARATA DALLE CASE AUTOMOBILISTICHE VISTO CHE…

[…] il 29% dei proprietari di auto elettriche si è pentito: vuole tornare a benzina o diesel. Lo dice un sondaggio della McKinsey a livello mondiale, come riporta Automotive News. Che ha coinvolto 30 mila consumatori e 15 degli Stati più rappresentativi del mercato (in rappresentanza dell’80% delle vendite totali). Clamoroso il dato Usa: il 46% dei proprietari di elettriche vuole di nuovo il termico

I pentiti dell’elettrico: perché

Uno: fare il pieno di corrente dalla rete pubblica in strada è scomodo. Bisogna inseguire la colonnina in una rete poco capillare, sperare che non piova (tutto senza copertura sulla testa), augurarsi che app o carta di credito siano accettati, pregare che lo stallo sia funzionante e davvero veloce come promesso. Un’esperienza stressante: non paragonabile al rifornimento pratico e facile di benzina e gasolio.

[…] Due: ci sono le percorrenze reali limitate, ben diverse da quelle dichiarate dalle Case. C’è qualche inganno? No, nessuna truffa. In laboratorio, l’auto elettrica fa 500 km, ma nella realtà fa 300 km (forse) considerano saliscendi, strada rovinata, uso del climatizzatore, stile di guida. Tre: i consumatori hanno legittimamente aspettative minime di autonomia di 469 km. Basta con l’aspettativa di 435,5 chilometri del 2022. Da valutare infine il costo dell’elettricità. Il mito degli elettroni che fanno risparmiare sta cadendo in disgrazia.

[…] Il 21% degli intervistati a livello globale non vorrebbe mai passare a un veicolo elettrico. Tra questi, il 33% ha citato problemi di ricarica. […]

