(ANSA) - Cortina d'Ampezzo spinge per registrare anche il nome di 'Cortina regina delle Dolomiti' di fatto sottraendo il brand ai comuni di Rocca Pietore e Pieve di Livinallongo che avevano manifestato l'intenzione di fregarsi dell'appellativo. Come scrive Il Gazzettino con una determinazione il Comune di Cortina ha investito 4.500 euro per rinnovare, attraverso la società Bugnoni di Milano, gli storici marchi 'Scoiattoli' e 'Cortina' che sono in scadenza il 7 luglio del 2025.

Con l'occasione il comune ampezzano, in genere conosciuto come 'La perla delle Dolomiti', invece di registrare anche questa definizione ha puntato sulla 'Marmolada'. Un appellativo che già era stato inoltrato all'Ufficio italiano brevetti e marchi il 28 settembre 2023 ma rimasto senza esito. La corsa verso la definizione di 'Cortina regina delle Dolomiti' era scattata dopo che i comuni ai piedi della vetta più alta delle Dolomiti, Rocca Pietore e Pieve di Livinallongo, avevano lanciato l'ipotesi di fregiarsi del titolo ma di fatto, per il momento, sono stati anticipati dalle mosse di Cortina.

