BRANSON DUNQUE SONO – IL PATRON DELLA VIRGIN HA FATTO ANCORA CASINO SU TWITTER: HA PUBBLICATO UNA FOTOGRAFIA DI UN NUOVO CENTRO A SUO NOME IN SUDAFRICA IN CUI COMPAIONO SOLTANTO PERSONE BIANCHE - SONO VOLATE ACCUSE DI RAZZISMO E POLEMICHE PER LA MANCANZA DI DIVERSITÀ – L’ARGOMENTO È ANCORA DELICATO NEL PAESE, NONOSTANTE SIANO PASSATI 25 ANNI DALLA FINE DELL’APARTHEID

richard branson e la foto con soli bianchi in sudafrica

Da “il Giornale”

Doveva essere una fotografia per festeggiare, scattare l il ricordo indelebile di un momento importante. E invece è diventato un pasticcio imbarazzante. Il miliardario britannico Richard Branson si è scusato dopo che gli sono state rivolte accuse di razzismo, per aver pubblicato su Twitter una fotografia legata a un nuovo centro in Sudafrica in cui compaiono soltanto persone bianche.

richard branson e il centro in sudafrica

«Fantastico essere in Sudafrica per lanciare il nuovo centro Branson per l' imprenditoria. Abbiamo per obiettivo diventare il cuore dell' imprenditoria in Sudafiraca», aveva twittato trionfante e pieno di ottimismo lunedì, con una foto di sé con otto giovani donne e uomini, tutti bianchi. L' immagine è diventata in un attimo virale, scatenando reazioni e indignazione. Le polemiche per sono sorte ovviamente per la mancanza di diversità.

richard branson CRITICHE A RICHARD BRANSON PER LA FOTO IN SUDAFRICA

Argomento delicato nel Paese ancora avvelenato dalle tensioni razziali un quarto di secolo dopo la fine dell' apartheid. L' 80% della popolazione sudafricana è nera ed è ancora oggi relegata ai margini. A quel punto, capito la gaffe in cui era inciampato, Branson è corso velocemente ai ripari. «Il Branson Centre of Entrepreneurship è per tutti gli africani, ma la scelta di ieri della foto da affiancare al mio tweet mancava di diversità. Me ne scuso. Spero darete un' occhiata al mio blog che rende giustizia in modo da migliore al meraviglioso lavoro del Centro e del suo team», ha poi twittato Branson scusandosi.

nelson mandela richard branson 2 richard branson al lago di como