27 ago 2021 11:47

LA BREXIT SI STA BEVENDO MCDONALD'S - ESAURITI I FRAPPE' E ALCUNE BEVANDE IN BOTTIGLIA IN TUTTI I PUNTI VENDITA DI INGHILTERRA, SCOZIA E GALLES - LA CATENA E' STATA COSTRETTA A TOGLIERE GLI ARTICOLI DAI SUOI MENU' PER VIA DELLA CARENZA DI CAMIONISTI, CHE STA METTENDO IN DIFFICOLTA' TUTTA LA DISTRIBUZIONE... - VIDEO