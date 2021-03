4 mar 2021 19:56

BRIANZA VELENOSA - SCOPPIA UNA MAXI RISSA PER UNA RAGAZZA A DESIO TRA DUE GRUPPI DI RAGAZZI (ALCUNI DEI QUALI MINORENNI) ARMATI DI MAZZE E MACHETE - UNA VENTINA I GIOVANI COINVOLTI, UN GRUPPO È ARRIVATO IN BRIANZA DA CINISELLO BALSAMO CON LO SCOPO DI FAR "PAGARE LO SGARRO" - ECCO COME E’ FINITA - VIDEO