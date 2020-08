DAGONOTA

flavio briatore con silvio berlusconi il 12 agosto

Come sta Briatore? Le condizioni del “Bullonaire” non sono disperate, ma comunque gravi. Sabato scorso scopre di avere 38,5 di febbre. All'inizio dà la colpa alla prostatite di cui soffre, poi si spaventa, la febbre non cala, entra in paranoia, chiama Zangrillo e si fa ricoverare al San Raffaele.

Briatore ha incontrato moltissima gente in questi giorni: non solo la partita di calcetto con Bonolis e Mihailovic, ma ha anche passato una giornata con l’amico Silvio Berlusconi.

L’incontro con il Banana con la foto apparsa su Instagram il 12 agosto sarebbe comunque avvenuto prima di ferragosto e delle feste a rischio Covid. Silvio è comunque andato in paranoia e il 16 agosto ha lasciato in fretta e furia Villa Certosa in direzione di Arcore

flavio briatore con mihailovic, della valle, bonolis, marcolin e parpiglia a ferragosto

“GRANDE GIORNATA, TI TROVO IN FORMA”. BRIATORE DA BERLUSCONI: IL SIPARIETTO IMPERDIBILE

Da www.liberoquotidiano.it (12 agosto 2020)

SELVAGGIA VS BRIATORE E ZANGRILLO

Grande giornata oggi, sono venuto a trovare un mio amico al quale voglio tanto bene”. Così Flavio Briatore in un video su Instagram che è diventato immediatamente virale. Il noto imprenditore ha fatto un salto da Silvio Berlusconi: “Ti trovo in gran forma, grande Silvio!”. E l’ex premier ringrazia: “Grazie di cuore”.

renzo rosso con flavio briatore

Berlusconi, Bonolis, Mihajlovic: tutti i vip che ha incontrato Briatore mentre era in Sardegna

Carmelo Leo per www.tpi.it

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus e adesso le autorità sanitarie dovranno tracciare i contatti che l’imprenditore ha avuto negli ultimi giorni soprattutto con altri vip, per intercettare altri possibili contagiati. L’ex team manager di Formula 1 ha passato le ultime settimane in Sardegna, in Costa Smeralda, proprio dove sorge il suo noto locale, il Billionaire. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, si vede che Briatore ha incontrato moltissimi vip durante la sua vacanza: da Silvio Berlusconi a Renzo Rosso, passando per Paolo Bonolis e Sinisa Mihajlovic. Persone che, adesso, dovranno sicuramente fare un tampone per accertare di non essersi infettate.

BRIATORE E ZANGRILLO A MAGGIO DICEVANO CHE IL VIRUS NON ESISTE

Emblematica, a questo proposito, la foto pubblicata sui social lo scorso 15 agosto da Briatore: una partita di calcetto a cui hanno preso parte anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna risultato positivo pochi giorni fa, l’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle, il conduttore Mediaset Paolo Bonolis, l’ex calciatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parapiglia.

Qualche giorno prima, Briatore aveva postato anche una foto con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, con tanto di didascalia: “Visita a un amico speciale”.

flavio briatore con il figlio e due amici in barca

Sotto osservazione, ovviamente, anche i familiari di Briatore, compreso il figlio Falco Nathan, nato dalla love story dell’imprenditore con Elisabetta Gregoraci. Su Instagram c’è anche una foto di padre e figlio, insieme ad altri due ragazzi.

FLAVIO BRIATORE

Tra i vip che hanno incontrato Briatore negli ultimi giorni e che adesso rischiano di essere contagiati dal Coronavirus c’è anche Renzo Rosso, imprenditore fondatore del marchio “Diesel”.

La notizia della positività di Briatore al Coronavirus è arrivata nella mattina di oggi dal settimanale L’Espresso, che spiega che l’imprenditore è ricoverato al San Raffaele di Milano “in gravi condizioni”.

BOB SINCLAIR E FLAVIO BRIATORE

flavio briatore, elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco flavio briatore e ludovica campana