LA BRIGATISTA NADIA DESDEMONA LIOCE NON POTRA' USCIRE DAL REGIME DEL 41 BIS - CONDANNATA ALL'ERGASTOLO PER GLI OMICIDI D'ANTONA E BIAGI, NONCHÉ PER LA SPARATORIA SUL TRENO ROMA-FIRENZE DEL 2 MARZO 2003 IN CUI RIMASE UCCISO L'AGENTE DI POLIZIA FERROVIARIA EMANUELE PETRI, LA LIOCE RESTA IN REGIME DI CARCERE DURO A L'AQUILA - A PESARE È LA POSIZIONE APICALE DI "CAPO CARISMATICO" CHE AVEVA RIVESTITO LA BRIGATISTA E IL SUO ATTEGGIAMENTO "IRRIDUCIBILE" CHE NON E' MAI CAMBIATO