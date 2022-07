4 lug 2022 18:33

BRIGATISTI IN FRANCIA? NON E’ FINITA - LA PROCURA GENERALE DI PARIGI RICORRE IN CASSAZIONE CONTRO IL RIFIUTO ALL’ESTRADIZIONE DEI 10 EX TERRORISTI ROSSI ITALIANI. DOPO L’ANNUNCIO DI MACRON DI VOLER APPOGGIARE LE RICHIESTE DELL’ITALIA SI RIAPRE LA PARTITA PER I 10 REDUCI DEGLI ANNI DI PIOMBO RIFUGIATI IN FRANCIA. IL REGGIBORSETTE DI BRIGITTE AVEVA UN ANNO FA ACCANTONATO LA «DOTTRINA MITTERRAND» GRAZIE ALLA QUALE…