BRIGITTE, NON T’ALLARGÀ! – MOMENTO DI IMBARAZZO ALLE CELEBRAZIONI PER GLI 80 ANNI DELLO SBARCO IN NORMANDIA DOVE BRIGITTE MACRON HA PROVATO AD ALLUNGARE LA MANO VERSO CAMILLA DAVANTI AL MEMORIALE PER I CADUTI E SI È RITROVATA UN MURO: LA REGINA NON HA RICAMBIATO IL GESTO E LA POVERACCIA HA DOVUTO DESISTERE – CAMILLA HA SFODERATO LE LACRIME DURANTE IL DISCORSO DEL MARITO CHE HA VOLUTO ESSERE ALLA COMMEMORAZIONE NONOSTANTE LE CURE PER IL CANCRO… VIDEO

Estratto dell'articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it

brigitte macron prova a prendere la mano di brigitte macron in normandia 5

Le lacrime della regina Camilla, a Portsmouth dove sono iniziate le celebrazioni della Royal family per lo sbarco in Normandia, mandano un messaggio forte. Dicono quanto ai Windsor oggi presenti in forze in Normandia con Capi di stato globali - tra i quali il presidente Sergio Mattarella e il presidente americano Joe Biden - arrivati qui per ricordare l’Operazione Overlord 80 anni fa, stia a cuore la memoria storia di quel giorno.

«Le storie di coraggio, resilienza e solidarietà che abbiamo ascoltato oggi e per tutta la nostra vita non possono smettere di guidarci, ispirarci e ricordare a tutti noi quel che dobbiamo a quella grande, eroica, generazione dei tempi di guerra», ha detto il re a Portsmouth, con accanto Camilla con il volto solcato da lacrime di commozione che ne hanno arrossato gli occhi durante le celebrazioni. Presente anche la Princess Royal, Anna.

re carlo e la regin camilla in normandia 1

E oggi a Ver-Sur-Mer il re ha aggiunto: «Mentre il tempo passa i veterani sono sempre meno(...) sulle spiagge, nei mari e nei cieli, le nostre forze armate hanno portato avanti il loro duty con commovente senso del dovere e determinazione: qualità caratteristiche della generazione di guerra»

regina camilla commossa alla cerimonia in memoria dello sbarco in normandia a portsmouth 1

Oggi, al di qua della Manica, in Normandia Carlo III è arrivato con la regina al suo fianco. Un impegno pubblico e con la storia che il re ha voluto mantenere. Nonostante le cure per il cancro (che non gli permetteranno oggi di seguire il programma completo) e nonostante la tradizionale pausa elettorale che impone ai reali di astenersi da presenze in pubblico che possano distrarre l’attenzione della urne (fissate dal premier Sunak per il 4 luglio a Londra). E con lui oggi sulle spiagge di Normandia ci sono oggi anche l’erede al trono, il principe William, i duchi di Gloucester, il duca di Kent e i duchi di Edimburgo.

re carlo alla cerimonia in memoria dello sbarco in normandia 5

[…]

