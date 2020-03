BRIGITTE A SCOTTADITO – LA POPPUTA STATUA DI CARTAPESTA DI BRIGITTE MACRON È STATA DATA ALLE FIAMME IN PIAZZA DURANTE IL CARNEVALE DI NIZZA - IL GESTO HA SCATENATO LE POLEMICHE, MA GLI ORGANIZZATORI DELLA FESTA HANNO DIFESO LO SPIRITO GOLIARDICO DEL CARNEVALE: “NON È LA FIRST LADY CHE È STATA BRUCIATA, È L'IMMAGINE DEL GOVERNO…”

Anais Ginori per “la Repubblica”

Una grande scultura di cartapesta che rappresentava Brigitte Macron è stata data alle fiamme durante il carnevale indipendente di Nizza. Il fantoccio è stato bruciato in piazza Garibaldi, mentre la first lady partecipava a un raduno a Parigi nell' ambito della giornata internazionale dei diritti della donna.

Il sindaco della città, Christian Estrosi, ha condannato un «atto che disonora i suoi autori». Uno degli organizzatori del carnevale e membro del sindacato Cgt, Michael Albin, ha sostenuto che non era presente al momento del controverso gesto contro Brigitte Macron ma ha poi difeso «lo spirito del carnevale.

Non è la first lady che è stata bruciata, è l' immagine del governo», ha detto Albin. «Se la polizia non avesse attaccato le donne, non avremmo bruciato la regina », ha aggiunto, riferendosi al corteo delle donne nella capitale dove ci sono stati momenti di tensione ed episodi di violenza da parte di agenti.

Non è la prima volta che ci sono attacchi contro Brigitte. Durante il movimento dei gilet gialli, la moglie del presidente è stata caricaturata come una Maria Antonietta lontana dal popolo. Qualche mese fa, nei cortei contro la riforma delle pensioni, a indignare erano state immagini della ghigliottina abbinate a Macron ritratto come un monarca.

