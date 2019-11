4 nov 2019 13:45

BRIVIDO FELINO – UNA 65ENNE HA RISCHIATO DI MORIRE DOPO ESSERE STATA GRAFFIATA DAL SUO GATTO: LA DONNA HA CONTRATTO UN BATTERIO ''MANGIACARNE'' ED È FINITA IN TERAPIA INTENSIVA PER UN CHOC SETTICO CHE HA COLPITO CUORE E POLMONI – SUBITO DOPO IL GRAFFIO NON HA FATTO MOLTA ATTENZIONE ALLA FERITA, MA POCHI GIORNI DOPO SUL BRACCIO…