BRIVIDO FELINO – GRANDE PAURA PER DUE MOTOCICLI INDIANI CHE SONO STATI INSEGUITI DA UNA TIGRE CHE È SBUCATA IMPROVVISAMENTE DALLA FORESTA: IL GROSSO FELINO SI È AVVICINATO AI DUE CHE HANNO INIZIATO A URLARE DISPERATAMENTE, MA FORTUNATAMENTE PER LORO PARE CHE L’ANIMALE AVESSE QUALCOSA DI MEGLIO A CUI PENSARE…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

tigre insegue moto 3

Il grande felino è spuntato all’improvviso: un motociclista e il suo passeggero in sella ad una motocicletta su una strada nel Muthanga Wildlife Sanctuary, un parco molto visitato nel Kerala, in India, sono stati inseguiti per qualche secondo da una grossa tigre.

tigre insegue moto 2

Come documentano le immagini registrate col cellulare, i due giovani sono riusciti a sfuggire all’attacco. Il felino, che può correre fino a 56 km/h, è ritornato tra gli alberi.

tigre insegue moto 5 tigre tigri 2 tigri tigre insegue moto 1