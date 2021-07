UN BRODO DA CHEF - IN IRAQ UN CUOCO E' MORTO DOPO ESSERE FINITO DENTRO AL BRODO DI POLLO - IL MALCAPITATO STAVA PREPARANDO LA ZUPPA PER UN BANCHETTO DI NOZZE E L'ENORME PENTOLA ERA STATA MESSA SUL PAVIMENTO - L'EPISODIO HA SCOSSO I MEDIA LOCALI E HA SCATENATO UN'ONDATA DI POLEMICHE SUI SOCIAL: SOTTO ACCUSA CI SONO LE NORME DI SICUREZZA INSUFFICIENTI DI RISTORANTI E CUCINE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Zakho, Iraq

Issa Ismail, chef iracheno, è morto dopo essere caduto nella vasca in cui stava preparando la zuppa di pollo per un banchetto di nozze. L’uomo, 25 anni, stava mescolando la zuppa in una grande pentola sul pavimento quando è scivolato e vi è finito dentro.

Ismail è stato quindi portato d’urgenza all’ospedale di Dohuk, a circa 40 miglia di distanza, ma purtroppo, dopo giorni di cure, è morto per le gravi ustioni che ricoprivano il 70% del suo corpo. La tragica morte dello chef ha scosso i media iracheni e ha scatenato un'ondata di dolore sulle piattaforme social. In molti hanno preso di mira gli standard di sicurezza insufficienti all'interno dei ristoranti e delle cucine del paese.

Brodo di pollo

Gulf News ha riportato che la grande pentola di zuppa - abbastanza grande da farci cadere un uomo adulto - era stata messa sul pavimento della cucina. Secondo Zervan Hosni, parente dell'uomo, il signor Issa lavorava come chef da circa otto anni.

«Cucinava cibo a feste di matrimonio, comitati funebri e varie cerimonie, e per due anni ha lavorato in due sale per feste per 25.000 dinari al giorno», ha detto Hosni a Middle East In-24.

Il suo salario di 25.000 dinari è approssimativamente equivalente a 14 euro. Hosni ha aggiunto che «Issa era padre di due figlie e di un figlio di 6 mesi».