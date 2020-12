BRONX BALDUINA – SCRITTE ANTISEMITE (“LAZIALE EBREO”) DAVANTI LA SCUOLA ELEMENTARE LEOPARDI E MAXI FURTO IN CASA DELL'ATTRICE VALERIA FABRIZI - DALL'APPARTAMENTO DELLA DONNA, VEDOVA DI TATA GIACOBETTI, UNO DEI COMPONENTI DEL QUARTETTO CETRA, SONO STATI PORTATI VIA GIOIELLI E OROLOGI PER 200MILA EURO - LA DENUNCIA DELLA FIGLIA GIORGIA: "OLTRE AL DANNO UN ATTACCO AL CUORE E AGLI AFFETTI DI UNA VITA” - E NEL POMERIGGIO UN'AUTO SOSPETTA....

Laziale ebreo', 'Laziale Covid-19', 'Lazio merda'. Sono alcune scritte antisemite comparse questa mattina davanti all'Istituto Comprensivo Parco della Vittoria - Plesso 'Giacomo Leopardi', in via del Parco della Vittoria, nel quartiere Balduina di Roma.

Lo scorso anno un'altra scritta 'Laziale ebreo', con tanto di svastica disegnata accanto, era apparsa in viale delle Medaglie d'Oro a poca distanza da quelle di oggi.

A pubblicare le immagini su Twitter l'utente Lumaca Rampante. Immediati i commenti di condanna da parte del mondo della politica. "Le scritte antisemite comparse oggi a Roma davanti una scuola sono vergognose e ignobili. Mi auguro che i responsabili di questo miserabile gesto siano individuati e puniti severamente", ha scritto proprio su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi le scritte antisemite "sono la vergognosa e riprovevole opera di qualche imbecille che, innanzitutto, dovrebbe ripassare la storia, ed evitare poi di accomunare l'olocausto o una pandemia alla Lazio, al calcio, allo sport e ai profondi valori di questa disciplina. Auspico che vengano attivate immediatamente le operazioni di rimozione di queste scritte, e la condanna unanime di questo gesto indegno".

Sul caso è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini: "E' vigliacco chi, col favore della notte, oltraggia la Memoria con scritte che imbrattano i muri, offendendo una passione sportiva ed evocando pagine buie e drammatiche della nostra storia. Facciamo quadrato - conclude - contro ignoranza, odio e superficialità".

FURTO IN CASA DI VALERIA FABRIZI

Marco De Risi per “il Messaggero”

Maxi furto in casa della famosa attrice Valeria Fabrizi. Sconosciuti hanno svaligiato l'appartamento in pieno giorno. I ladri si sono messi all'opera nel pomeriggio di mercoledì nel quartiere residenziale di Monte Mario, esattamente alla Balduina. Non si tratta di un caso isolato ma ci sono altri residenti finiti nel mirino dei topi d'appartamento ed in giro c'è preoccupazione per l'escalation di furti avvenuti nelle abitazioni del quartiere nelle ultime settimane.

LE INDAGINI Questa volta a rimanere vittima dei soliti ignoti, un volto noto del piccolo e grande schermo, l'attrice Valeria Fabrizi, vedova di Tata Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra dal cui matrimonio nacque la figlia Giorgia. A denunciare il furto è stata proprio la figlia, con un post sulla sua pagina facebook: «Casa di mia madre svaligiata . Tutto sottosopra ... Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto. Oltre al danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita. Cosa poter augurare a chi ha fatto tutto ciò...?».

A rivolgersi alle forze dell'ordine per un furto consumato in appartamento è stata la stessa attrice. La telefonata è arrivata poco dopo le 15.30 di mercoledì dall'abitazione alla Balduina. Sul posto i poliziotti del commissariato Monte Mario, assieme ai colleghi della scientifica, che hanno accertato come i ladri siano entrati nell'appartamento dopo aver forzato la porta d'ingresso.

Una volta entrati in casa, i predoni hanno quindi rubato monili in oro, un orologio Rolex, un orologio Bulgari e vari preziosi. Il bottino è ingente, oltre 200.000 euro. Una vittima nota al piccolo e grande schermo, nata a Verona, Valeria Fabrizi, oltre ad essere stata la moglie di uno dei membri del Quartetto Cetra, è una famosa attrice italiana.

Amica d'infanzia del compianto Walter Chiari, esordì nel mondo dello spettacolo negli anni 50 nei fotoromanzi che all'epoca erano molto in voga. Poi la carriera di attrice al cinema ed in tv. Nel 2011 il suo ritorno sul piccolo schermo nella fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti, interpretando suor Costanza al fianco di Elena Sofia Ricci.

E intanto ieri pomeriggio, sempre alla Balduina, i carabinieri della Compagnia Trionfale hanno notato un'autovettura ferma con i fari spenti, con a bordo due persone che - con una manovra repentina - si sono dati alla fuga, inseguiti dai militari. I fuggitivi, a forte velocità, hanno imboccato via della Camilluccia fino a concludere la corsa schiantandosi contro due auto in piazza Giochi Delfici, provocando anche il ferimento di un uomo che è stato trasportato in ambulanza in ospedale. A quel punto i due sono scesi e si sono allontanati a piedi.

