BRRR! VOLETE RINFRESCARVI IN QUESTE GIORNATE TORRIDE? GUARDATE QUESTO VIDEO IPNOTICO CHE VIENE DALL’AUSTRALIA: A INVERNELL FA TALMENTE FREDDO CHE L’ACQUA SI GELA ALL’ISTANTE E FORMA DEI CILINDRI DI GHIACCIO – IL FILMATO ARRIVA DAL GIARDINO DI CASA DI ANDY CHETS, CHE L’HA CONDIVISO SCATENANDO LA REAZIONE DIVERTITA DEGLI AMICI…

AUSTRALIA, L'ACQUA SI GELA ALL'ISTANTE

DAGONEWS

acqua che si ghiaccia all'istante in australia

Uno pensa all’Australia e si immagina spiagge assolate e bagni in mare. Eppure anche nell’isola dall’altra parte del mondo fa freddo. In questi giorni, ad esempio, mentre in Italia si boccheggia per l’afa, ad Invernell le temperature sono scese ben al di sotto dello zero. Al punto che l’acqua si gela all’istante. Guardate questo video ipnotico girato da Andy Chets nel giardno di casa.

acqua che si ghiaccia all'istante in australia 4

Andy ha condiviso il video con gli amici, commentando: “Faceva un po 'freddo questa mattina e il tubo del cortile si è bloccato” e ricevendo le reazioni divertite degli amici: “tienine un po’ da parte per uno scotch o bourbon”, “dovrebbero metterli in congelatore”, e via così.

acqua che si ghiaccia all'istante in australia 1 acqua che si ghiaccia all'istante in australia 3