Un pomeriggio di paura vicino alla stazione Termini. Undici scooter sono andati distrutti nell’incendio che si è sviluppato, per cause ancora da accertare, poco dopo le 17. Nessun ferito, una donna incinta intossicata: si trovava a passare per via Marsala proprio in quel momento. Per precauzione i vigili del fuoco, intervenuti con un paio di squadre, hanno evacuato un bar ristorante, il Binario 0, mentre in tutta la zona dello scalo ferroviario si è alzata una nube di fumo nero.

Le indagini del commissariato Viminale sono appena cominciate. Il rogo ha interessato il parcheggio degli scooter sul marciapiede opposto all’ingresso laterale della stazione, dove il traffico ferroviario non ha subìto alcun rallentamento. La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo per risalire alle cause del rogo, forse collegate a uno dei motorini anche se l’analisi dei filmati della videosorveglianza sulla strada potrebbe fornire ulteriori risposte.

