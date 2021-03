A BRUMOTTI VOGLIONO FARE LA FESTA PURE SUI SOCIAL - DUE TRAPPER VENTENNI DI MONZA, JORDAN JEFFREY BABY E MR RIZZUS, A PROCESSO PER MINACCE E INSULTI CONTRO IL BIKER INVIATO DI "STRISCIA LA NOTIZIA" SUI LUOGHI DELLO SPACCIO - AVREBBERO AIZZATO I PUSHER A "GETTARGLI ACIDO ADDOSSO", PROMETTENDO DI AGGREDIRE ANCHE LA FIDANZATA - IN CASA DEI DUE È STATA TROVATA UNA QUARANTINA DI GRAMMI DI MARIJUANA...

Federico Berni per il “Corriere della Sera”

BRUMOTTI

Salti e vandalismi sulle auto delle forze dell'ordine, verbali e carte del tribunale gettate per terra, insulti a profusione contro le istituzioni. Tutto filmato e postato via social. In questa collezione di reati si aggiunge ora l'accusa di atti persecutori e istigazione a delinquere, aggravati (tanto per cambiare) dall'uso di strumenti informatici, contro Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia, al quale avrebbero augurato un «bagno di acido».

mr rizzus 2

Testi e musiche firmate Jordan Tinti e Simone Rizzuto, ragazzi monzesi 21enni, presenti da qualche anno nella scena della musica trap con gli pseudonimi Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus, nei confronti dei quali la Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio.

Brumotti è il campione di bike trial e personaggio televisivo che, per il tg satirico di Antonio Ricci, si sposta nei luoghi di spaccio e degrado di tutta Italia, dove comincia a fare virtuosismi sulla bicicletta, con inevitabile corredo di problemi di ordine pubblico.

jordan jeffrey baby 5

Il 27 aprile 2019 si era presentato alla stazione ferroviaria di Monza, zona calda della città per la presenza di pusher e sbandati, incursione finita con lancio di sassi e bottiglie. Situazione che aveva richiesto l'intervento di militari e polizia.

In quella occasione c'erano state le prime provocazioni verbali di almeno uno dei due trapper a Brumotti. Poi è seguita una campagna d'odio social che, a maggio dello stesso anno, aveva portato gli agenti della Questura a perquisire le abitazioni dei due giovani per sequestrare computer e altri dispositivi informatici (oltre a una quarantina di grammi di marijuana).

mr rizzus 1

Sui social avrebbero invitato a «gettare acido» su Brumotti, minacciandolo che gli avrebbero «fatto la festa» e che avrebbero aggredito la fidanzata. I due sono cresciuti a Monza, città che ricorre spesso nei testi dei loro brani, ispirati ai soliti scenari di vita trasgressiva, volgarità e consumo ostentato di marijuana: generazione cresciuta sotto il nome di Gang 20900 o Sacra Corona Ferrea.

jordan jeffrey baby

Tinti, a dicembre 2019, aveva vandalizzato un'auto dei carabinieri davanti al comando provinciale di Napoli. Un mese dopo, a Pordenone, era stato sorpreso in un b&b con qualche grammo di hashish, e aveva insultato la polizia in diretta Instagram.

mr rizzus jordan jeffrey baby 6 jordan jeffrey baby 4 jordan jeffrey baby 2 jordan jeffrey baby 1 mr rizzus 6 mr rizzus 7 mr rizzus 5 jordan jeffrey baby 3 mr rizzus 3 mr rizzus 4 Vittorio Brumotti a Ostia brumotti Vittorio Oreggia Vittorio Brumotti vittorio brumotti 1 vittorio brumotti e giorgia palmas vittorio brumotti e giorgia palmas2 vittorio brumotti 3 vittorio brumotti 4 BRUMOTTI vittorio brumotti brumotti zoppas brumotti zoppas brumotti palmas brumotti picchiato salvini brumotti 11 salvini brumotti 9 vittorio brumotti e lo spaccio durante la quarantena a padova brumotti brumotti VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A PESCARA brumotti aggredito (di nuovo) a milano 8 brumotti brumotti aggredito (di nuovo) a milano 9 brumotti jordan jeffrey baby sulla macchina dei carabinieri