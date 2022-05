BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI: MA SONO PUR SEMPRE PARENTI – TUTTE LE PECORE NERE DELLA FAMIGLIA REALE, I DUCHI DI SUSSEX E IL PRINCIPE PORCELLONE ANDREA, SONO STATI AMMESSI A PARTECIPARE AL GIUBILEO DI PLATINO DELLA REGINA – LA PROSSIMA SETTIMANA LI VEDREMO IMPETTITI NELLA CATTEDRALE DI ST. PAUL INSIEME AI PARENTI SERPENTI – MA I FIGLI ARCHIE E LILIBET, TROPPO PICCOLI PER PARTECIPARE, NON CI SARANNO...

il programma del giubileo di platino della regina

La notizia giunge inaspettata: anche Harry e Meghan e il principe Andrea prenderanno parte, la prossima settimana, alle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II presso la cattedrale di St Paul.

La coppia “esule” dei duchi di Sussex renderà onore ai sette decenni sul trono della regina, venerdì 3 giugno, insieme ai figli, ai nipoti e ai pronipoti più grandi di Sua Maestà.

Anche il principe Andrea farà un’apparizione pubblica a St Paul's, cosa ormai rara dopo lo scandalo sessuale in cui è stato coinvolto e il suo ritiro dalla vita pubblica.

Si tratta della prima uscita ufficiale dopo la sua partecipazione alla cerimonia, svoltasi a marzo, per onorare la memoria del principe Filippo, suo padre.

In ogni caso, i rapporti tra il principe Andrea e la regina non si sono mai interrotti: si dice che da quando ha risolto la causa multimilionaria intentata contro di lui da Virginia Roberts Giuffre, una delle schiave sessuali del pedofilo Jeffrey Epstein, il principe visiti sua madre ogni giorno a Windsor.

la regina elisabetta ii

Il duca e la duchessa di Sussex (Harry e Meghan) e Andrea, duca di York, non si uniranno agli altri reali sul balcone di Buckingham Palace al Trooping the Colour, la parata per l’anniversario della regina che giovedì prossimo darà il via alle celebrazioni del giubileo di platino di Elisabetta.

All’evento sono invitati solo i reali anziani in servizio come il principe Carlo, la principessa Anna, il principe Edoardo e il principe William.

Ma 24 ore dopo, nella cattedrale di St Paul gli occhi del mondo saranno puntati sui Sussex, perché sarà la prima volta che la coppia apparirà insieme a un così gran numero di Windsor, dal giorno del loro matrimonio nel 2018.

Da quando sono emigrati in America, Harry ha visto pochissimo suo padre e suo fratello, Meghan non li ha proprio più visti.

il principe andrea con la regina

Dopo le loro dimissioni, Harry e Meghan hanno utilizzato i media statunitensi per sparare a zero contro la famiglia reale inglese. Muovendo alla famiglia reale varie accuse: un non meglio identificato membro della famiglia sarebbe "razzista", gli assistenti di Buckingham Palace avrebbero ignorato Meghan durante la gravidanza, al punto da spingerla a pensare al suicidio.

Harry ha anche accusato il principe Carlo di avergli ridotto la dotazione economica riconosciuta dalla corona. Gli esperti reali affermano che Harry "non sopporta" la moglie di Carlo, Camilla, la duchessa di Cornovaglia, non essendosi congratulato pubblicamente con lei quando è stata nominata futura regina consorte.

meghan markle e il principe harry 1

Per quanto riguarda i figli dei duchi del Sussex, è improbabile che il maggiore Archie, tre anni, e la figlia Lilibet, che compie uno anno sabato, parteciperanno alle celebrazioni. Mentre il principe George, otto anni, e la principessa Charlotte, sette anni, figli più grandi di William e Kate, dovrebbero stare con i loro genitori insieme alla cugina Mia Tindall, anche lei di otto anni.

La presenza della regina è prevista, ma la decisione definitiva potrebbe essere presa all’ultimo momento a causa dei suoi continui problemi di mobilità. Se dovesse partecipare, essendo i gradini di St Paul's eccezionalmente ripidi, la regina entrerebbe da un ingresso laterale, e non sarebbero ammesse foto per tutelare la sua dignità di monarca.

Il 13 giugno il principe Andrea partecierà come cavaliere reale anche a un’altra cerimonia del Giubileo al Castello di Windsor, il Garter Day.

La notizia della prevista partecipazione del Duca di York alle celebrazioni del Garter Day arriva quando è stato confermato che la regina non farà il saluto reale al Trooping the Colour, per la prima volta in 70 anni, delegando la responsabilità ai membri senior della casa reale.

