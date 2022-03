BUCA LA GOMMA, POI SGOMMA - A ROCCA DI PAPA, LE GOMME DI OLTRE 100 AUTO SONO STATE SQUARCIATE DURANTE LA NOTTE - VISTO L'ALTO NUMERO DI MACCHINE COLPITE, PER LE FORZE DELL'ORDINE SI TRATTEREBBE DI UN GRUPPO DI VANDALI, MA PER ORA NON CI SONO TESTIMONI OCULARI- LA RABBIA DELLE VITTIME: "GESTO IGNOBILE. FATECI SAPERE CHI È STATO, POI CI PENSIAMO NOI..."

Tiziano Pompili per “il Messaggero”

gomme auto squarciate rocca di papa

È giallo a Rocca di Papa dove ieri mattina tantissimi automobilisti hanno avuto un amaro risveglio. Nell'andare a prendere le auto, infatti, si sono accorti che una, due o in qualche caso tutte e quattro le ruote erano state squarciate: una strage di gomme dai contorni molto foschi.

La località più colpita è stata quella dei Campi d'Annibale (la parte più alta della cittadina castellana) nella zona del parcheggio e della via principale del quartiere, ma anche l'area verso il Carpino e una parte del centro per un totale di oltre cento auto danneggiate, anche se alcuni non hanno ancora fatto denuncia e quindi non si può fare una stima precisa delle persone coinvolte.

gomme auto squarciate rocca di papa

LE INDAGINI

I malviventi, probabilmente un gruppetto di persone visto il corposo numero di auto prese di mira, si sono mossi nella notte tra domenica e ieri (c'è chi ipotizza anche in due distinti momenti) e per ora non sembra che ci siano testimoni oculari che abbiano segnalato movimenti sospetti. Fatto sta che molte persone che dovevano recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola, hanno fatto invece la spiacevole scoperta, vedendosi costretti a chiamare qualche gommista di zona per effettuare le riparazioni.

gomme auto squarciate rocca di papa

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Frascati (che per primi sono giunti sul posto), col supporto della polizia locale di Rocca di Papa guidata dal comandante Gabriele Di Bella che ha rilasciato dichiarazioni durissime: «Esattamente come avvenuto per le recenti questioni legate ai No vax, faremo un lavoro incessante a supporto dei carabinieri per dare un volto, un nome, un cognome e nel caso anche un soprannome all'autore o agli autori di questo vile gesto che ha l'aggravante di essere stato compiuto nelle ore notturne, la qual cosa manifesta una indole da vigliacchi.

E magari, chi può dirlo, uscirà fuori anche il nome di un mandante. In ogni caso confidiamo nell'alto spirito di collaborazione dei cittadini per cercare di stringere il cerchio». Potrebbero essere molto preziose le immagini delle videocamere di alcune attività private nelle vicinanze delle zone dove hanno colpito i malviventi.

gomme auto squarciate rocca di papa

LE REAZIONI

Intanto la vicenda ha provocato anche la reazione dei due esponenti del Pd locale Andrea Croce e Gloria Silvestrini secondo i quali «Rocca di Papa è un paese abbandonato a se stesso, senza controlli e dove ognuno si sente in diritto di fare ciò che vuole perché non ha punti di riferimento né nella sindaca Veronica Cimino, né nel comandante Gabriele Di Bella che giocano a chi compare più spesso sui quotidiani più che pensare ad amministrare e sorvegliare la città».

gomme auto squarciate

Pronta anche in questo caso la replica del numero uno dei vigili: «Per fortuna a governare la città c'è qualcuno che sa quali sono le competenze, le funzioni e gli orari di servizio della polizia locale. Dico solo che non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere la realtà e che in alcuni casi, come questo, il silenzio vale più di mille parole».

Intanto schiumano rabbia decine di persone sui social cittadini e in particolare sui gruppi Facebook di riferimento della cittadina castellana: c'è chi invoca l'installazione di videocamere e chi le promette agli autori dell'atto vandalico. «Chi è stato non la passerà liscia» dice uno. «Fateci sapere chi è stato, poi ci pensiamo noi» ribadisce un altro, mentre c'è pure chi invita tutti i coinvolti «ad andare a denunciare l'accaduto. Avete messo una parte del paese in ginocchio con questo gesto ignobile».

gomme auto squarciate rocca di papa

Nella notte tra venerdì e sabato, nella vicina Frascati ed esattamente in via Consalvi, erano stati segnalati danni alla carrozzeria e alle ruote ad alcune auto (in quel caso appena tre). Gli inquirenti stanno cercando di capire se i due episodi sono collegati.

gomme auto squarciate rocca di papa