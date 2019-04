BUCCINASCO, IO NON CI CASCO - GETTA L'ACIDO IN FACCIA ALLA VICINA 79ENNE PERCHÉ I CANI ABBAIANO TROPPO E GLI ARRIVANO I PELI SUL DAVANZALE. UN UOMO DI 65 ANNI SARÀ PROCESSATO PER DIRETTISSIMA. LUI, ANTICHI PRECEDENTI PER DROGA, RAPINA E SEQUESTRO DI PERSONA, SI DICE ''ORGOGLIOSO''

Salvatore Garzillo per l'ANSA

"Sì, sono stato io a lanciarle l'acido addosso. Sono orgoglioso, lei e i suoi cani avevano rotto i c...". Nessun segno di pentimento, nessuna pietà, quando i carabinieri si sono presentati alla sua porta non ha fatto una piega. E lo stesso ha ripetuto durante l'udienza di direttissima l'uomo di 65 anni che ieri è stato arrestato dai militari di Buccinasco (Milano) per aver ferito la vicina di casa 79enne e i suoi due cani versandogli una bottiglia di acido muriatico.

bottiglietta acido

"I due litigavano da tempo - ha raccontato il comandante della stazione di Buccinasco, Vincenzo Vullo - Le discussioni riguardavano sempre i versi dei due meticci della donna e i peli che costantemente finivano sul suo balcone". In particolare l'uomo si lamentava perché la pensionata, scuotendo il tappeto dall'alto, provocava una cascata di peli degli animali. Non c'erano mai state denunce o aggressioni, solo infinite discussioni. Fino a ieri, quando alle 16.30 il 65enne ha suonato alla porta della vicina e senza dire una parola le ha scagliato addosso il contenuto di una bottiglia di acido muriatico da idraulico.

"L'ha quasi svuotata - ha continuato il comandante - Il liquido ha colpito la donna e i due cani ma per fortuna non ha avuto conseguenze gravi". Nonostante la quantità, infatti, l'acido ha provocato alla 79enne solo una lesione alla cornea dell'occhio sinistro che i medici dell'ospedale San Paolo hanno giudicato guaribile in circa due settimane. Non perderà la vista, nel pomeriggio di oggi è stata dimessa.

cane che abbaia 2

Gli animali, invece, non hanno riportato alcun danno e per tutto il giorno sono stati affidati a un altro vicino. Subito dopo l'aggressione l'uomo è sceso al piano inferiore ed è rientrato a casa, soddisfatto per il proprio gesto, mentre la sua vittima ha chiamato l'ambulanza e i carabinieri. È stato collaborativo con i militari, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fornito la bottiglia di acido che aveva riposto nel mobiletto sotto al lavandino.

L'arrestato è originario della provincia di Avellino ma vive a Buccinasco da decenni. Divorziato, abita da solo e ha precedenti per droga, rapina e sequestro di persona (quest'ultimo contestato in occasione di un colpo consumato in un ufficio postale) ma sono reati molto lontani, l'ultimo risale al 1987. Da quel momento l'uomo non aveva più avuto problemi con la legge.

acido muriatico