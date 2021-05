11 mag 2021 19:30

BULGARI HA PRESO L’INFLUENCER! - LA MAISON DI ALTA GIOIELLERIA HA ANNUNCIATO LA COLLABORAZIONE CON CHIARA FERRAGNI, SCELTA COME NUOVA GLOBAL AMBASSADOR: “SARÀ UN'INCREDIBILE ALLEATA NEL FAR ARRIVARE I NOSTRI MESSAGGI ALLE GENERAZIONI PIÙ GIOVANI” – COME POSSA LA FERRAGNI AVVICINARE IL MARCHIO AI GIOVANI RIMANE UN MISTERO, VISTO CHE I RAGAZZI NORMALI NON POSSONO (NE' POTRANNO) PERMETTERSI QUEI GIOIELLI CON PREZZI DA CAPOGIRO…