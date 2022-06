BULL-FLOP - I BULLDOG INGLESI HANNO COSI' TANTO PROBLEMI FISICI CHE IL REGNO UNITO STA PENSANDO DI BANDIRLI! - SECONDO UN NUOVO STUDIO, SAREBBE IL CANE PIU' MALSANO DEL PAESE - PER QUESTO I VETERINARI HANNO CHIESTO AGLI ALLEVATORI DI "RIPORTARE" LA RAZZA ALLE CONDIZIONI DEL 1800 - IN ORIGINE INFATTI ERA IL BULLDOG ERA UN CANE MUSCOLOSO E ATLETICO, MENTRE ORA E' ALLEVATO PER LE ESPOSIZIONI...

Secondo uno studio, il bulldog sarebbe il cane più malsano della Gran Bretagna, motivo per cui diversi veterinari stanno consigliando di non comprarlo più e stanno facendo pressioni per vietarne momentaneamente l’allevamento, almeno finché non verrà selezionato per riportarlo alle condizioni del 1800. Il muso piatto tipico dei bulldog infatti causa ai cani una vita di sofferenze e problemi di salute, che sono circa il doppio rispetto a quelli delle altre razze.

In origine il bulldog era un cane muscoloso e atletico, mentre ora è allevato come cane da esposizione. Questo cambio di destinazione ha via via accentuato caratteristiche come la postura abbassata, il corpo tozzo e le pieghe sul muso, esponendo gli esemplari a malattie respiratorie e oculari, che in alcuni casi possono essere anche 20 volte più presenti rispetto alla media.

La grande popolarità di bulldog e carlini francesi sui social è alla base di questo strazio. Negli anni celebrità come David Beckham, Gerard Butler e Paris Hilton hanno più volte condiviso scene dalla loro vite con questi cani, rendendoli “carini” agli occhi della gente e causando un eccessivo allevamento di nuovi cuccioli, la cui richiesta è sempre crescente.

Paesi come la Norvegia e l’Olanda hanno già vietato i bulldog inglesi da anni, per questo ora il Royal Veterinary College sta cercando di sensibilizzare la popolazione inglese, per evitare un ban definitivo anche sul territorio britannico.

