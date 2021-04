BULLO SBULLONATO – È STATO CONDANNATO A PAGARE 14MILA EURO PER DANNI MORALI IL 17ENNE VALTELLINESE CHE NEL 2015 HA BULLIZZATO UN INSEGNANTE DOPO UN BRUTTO VOTO: PRIMA LE OFFESE, LE VESSAZIONE E POI UNO SPINTONE CHE HA FATTO RUZZOLARE A TERRA GLI OCCHIALI DEL PROF MENTRE GLI ALTRI COMPAGNI FILMAVANO E CARICAVANO IL VIDEO ONLINE – IL RAGAZZO E' STATO SOSPESO MENTRE IL PROF HA ACCUSATO IL COLPO, SI E' LICENZIATO E…

Claudia Osmetti per "Libero quotidiano"

Più di 14mila euro di indennizzo (14.500, per essere precisi): è l' ammontare che dovrà pagare un ragazzo di Sondrio per aver bullizzato il proprio professore. I fatti risalgono al 2015, Mario (il nome è di fantasia) è un 17enne valtellinese che frequenta l' istituto professionale Besta-Fossati, nel capoluogo sondriese.

Dopo un compito in classe in una materia tecnica riceve una brutta votazione, il prof non fa in tempo ad appuntarla sul registro che lui lo investe. «Che c di voto è?», sbraita.

UN BRUTTO VOTO Prima le offese, le vessazione e poi, addirittura, uno spintone. Nell' intento di strappare la verifica di mano al professore, Mario lo strattona: l' insegnante perde gli occhiali, che ruzzolano a terra, mentre il giovane continua ad alzare la voce. Urla anche qualche bestemmia. Tutt' intorno, nell' aula, iniziano i gridolini.

Un compagno di Mario agguanta il cellulare e riprende l' intera scena, tornato a casa carica le immagini sui social network: parte un tam-tam infinito di commenti e prese in giro, tutte rivolte a quel prof che (sosterrà qualcuno) non è in grado di tenere a bada i suoi ragazzi.

Epperò il filmato finisce pure sulla scrivania della polizia postale, che lo esamina e fa scattare un' indagine ufficiale. Non ci si comporta in quel modo, men che meno a scuola. Il caso suscita anche indignazioni sulle pagine nazionali della cronaca, l' eco mediatica investe la faccenda. Per questo Mario si prende una bella strigliata nell' ufficio del preside, non viene espulso dalle lezioni, ma solamente sospeso col rischio concreto di perdere l' anno. Il vero colpo di frusta, però, lo accusa il docente, che per quell' episodio decide di cambiare lavoro e vita: oggi, infatti, appesa la cartella al chiodo, è un impiegato del ministero dello Sviluppo economico.

Anche Mario, con gli anni, si dà una no di mettersi d' accordo, i genitori di Mario offrono all' insegnante 10mila euro a titolo di risarcimento, ma l' uomo, in un primo momento, li rifiuta. Troppo pochi, per quell' umiliazione subita che, tra l' altro, ha fatto il giro del web.

LA DURA LEZIONE La magistratura lombarda, allora, rialza l' offerta. Ipotizza un assegno di 26mila euro che copra anche i danni morali sollevati dal prof.

L' epilogo arriva solo in questi giorni, quando si conclude l' iter penale della vicenda: lo studente viene condannato e l' indennizzo stabilito è di 14.500 euro, non un centesimo di meno. Una somma che l' ormai ex insegnante reputa congrua. Alla cifra va, ovviamente, aggiunto anche il pagamento delle spese processuali, che toccano alla parte soccombente.

Sono passati sei anni, la mediazione è durata mesi: resta aperta la possibilità dei legali di Mario di provare la strada del ricorso.

