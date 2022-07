BUONA DOMENICA UN CAZZO! – VOLI CANCELLATI, LUNGHE ATTESE E BIGLIETTI SOSTITUTIVI CARISSIMI: ECCO GLI EFFETTI DELLO SCIOPERO CONGIUNTO DI CONTROLLORI DI VOLO E COMPAGNIE LOW COST CHE OGGI POMERIGGIO STA BLOCCANDO GLI AEROPORTI ITALIANI – SOLO A FIUMICINO UN CENTINAIO I VOLI SOPPRESSI – IL VIDEO CON LE PROTESTE DEI PASSEGGERI

Proteste, oggi domenica 17 luglio, delle compagnie low cost. Scioperi di 4 ore del trasporto aereo proclamati dai controllori di volo dell’Enav e dal personale delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea.

Su un totale di 450 movimenti aerei in partenza oggi dall'aeroporto di Fiumicino, risultano un centinaio, al momento i voli cancellati a causa della serie di agitazioni che interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo.

I passeggeri manifestano disagio per i disservizi: attese di ore e costi in più per chi sceglie voli sostitutivi.

