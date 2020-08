LA BUONA “NOVELLA” – MARTANI DA LEGARE: LA SVALVOLATA EX GIEFFINA SI RIFIUTA DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUL TRAGHETTO PER LA SARDEGNA E FA INCAZZARE GLI ALTRI PASSEGGERI, COSTRETTI AD ASPETTARE IN FILA. E COMMENTA: “LOBOTOMIZZATI, VI MERITATE DI STARE DENTRO CASA CHIUSI A VITA” (VIDEO) - GEMMA GALGANI E NICOLA VIVARELLI SI SONO LASCIATI? – IL RAMPOLLO È DI BOSCO E DI RIVIERA: APPENA LASCIATOSI CON UN’ATTRICE (PER MANCANZA DI RUOLI) HA RICOMINCIATO LA SUA VITA DISSOLUTA…

Ivan Rota per “Novella 2000”

Daniela Martani, ex Grande Fratello , non é nuova a imprese di questo genere.

Sul traghetto per la Sardegna , la Martani si è rifiutata di indossare la mascherina sulla propria auto e, quindi, le è stato impedito di imbarcarsi sul traghetto.

Questo ha causato un ritardo che ha fatto incazzare altri passeggeri che attendevano di salire anche per questioni lavorative.

L’ex gieffina dopo Bari litigi con il personale di bordo, ha postato su Twitter la sua protesta: “La compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto”, alzando i toni con un: “La mascherina in macchina non è obbligatoria. Lobotomizzati!!!”. Quel giorno faceva molto caldo....

Vacanze in famiglia per Mara Venier che è a Forte dei Marmi dove, dopo le due cadute che le hanno procurato lesioni prima al piede e poi al ginocchio, si sta dedicando alla riabilitazione. Accanto a lei Jaio, il nipotino che Mara adora e con il quale si diverte a fare divertenti video che non hanno nulla da invidiare a quelli di Chiara Ferragni con il figlio Leone.

La “storia d’amore” (?) tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è ormai sulla bocca di tutti. La dama più famosa del trono over di “Uomini e Donne” e il suo toy boy si sono conosciuti nel talk show dei sentimenti. Ora pare che i due volponi ( a detta di tanti hanno preso in giro ilpubblico) si sarebbero lasciati per la differenza d’età (44 anni piú giovane lui). Scommettiamo, invece, che li vedremo di nuovo insieme a favore di telecamera?

“Ho deciso di andarmene per il benessere della mia famiglia. È stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sul tuo benessere. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio su questo tema, quindi i bambini hanno visto molte bugie su se stessi nei media, ma io glielo ricordo costantemente: è importante solo che conoscano la verità su se stessi e abbiano la loro opinione”.

Cosí Angelina Jolie ha finalmente commentato il suo divorzio. Recentemente, anche Brad Pitt ha ammesso che il suo matrimonio è stato distrutto dall’alcolismo. Angelina ha chiesto il divorzio a settembre del 2016, il giorno dopo che la coppia aveva avuto un serio litigio, a bordo di un jet privato. Brad era ubriaco e tutti all’aeroporto hanno sentito il loro diverbio.

Quando gli opposti si attraggono. Taylor Mega è una popolarissima influencer da 2,4 milioni di follower su Instagram. Era in vacanza con Tony Effe della Dark Polo Gang, con il quale si é rimessa, in Calabria. In spiaggia un bambino si avvicina per un autografo, ma il cantante lo rimbalza. Antonia Postorivo, noto avvocato romano amica di Silvio Berlusconi, sgrida Tony Effe che subito richiama il bambino. La cosa strana che poi lui é Postorivo sono diventati amici.

Maria De Filippi rivela che il marito Maurizio Costanzo non perde mai una puntata di “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli su Rai 3: “l rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto“, ammette la conduttrice di “Uomini e Donne”. Costanzo ha una vera e propria ammirazione per la Sciarelli.

Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno via dal programma Vite da Copertima per lasciare posto all’inossidabile Rosanna Cancellieri. La conduttrice, per ora senza programmi, ha detto che si sente amareggiata mentre Ciacci tornerá opinionista a Ogni Mattina condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Sino a quando il programma andrá avanti visto il misero share...

Teressa, Brunilde e Bianca sono le tre dee del Twiga di Marina di Pietrasanta: disponibili co tutti , han fatto della gentilezza un must e gli avventori gradiscono. Come il bellissimo attore Gaspard Ulliel che si é invaghito di una delle tre bellissime ragazze...

Ai Bagni Alpemare di Forte dei Marmi,la stilista Marocchina Halima Hadir Zamparini ha presentato la sua collezione di di meravigliosi caftani ricamati a mano,tuniche e shorts nei colori delle spezie,giacchini assimetrici di candido lino bianco Made in Italy. Ospiti dell’evento, Andrea e Veronica Bocelli e tante signore del Jet Set internazionale che hanno particolarmente ammirato gli accessori,borse ciabatte e porchette in broccato,orecchini fatti a mano.

A Villa Porticciolo, a Rapallo, il Dinner Party più chic della riviera di levante per festeggiare Ferragosto 2020 con amici e in sicurezza.Una serata organizzata da Laura Morino, che con l'imprenditore Adriano Teso ha voluto incontrare gli amici e dare un forte segnale di ripresa e positività. Blue Moon, un dinner party dedicato alla Luna, con decorazioni di Patricia Kieran e menù a cura dello Chef Axel,. Tra gli ospiti: Renato Mannheimer, Mario Boselli, Carlo Scognamiglio.

Arturo Artom ogni mese ospita leader provenienti da differenti settori, dall’arte al design, dall’imprenditoria allo spettacolo. Con oltre 200 edizioni è ormai considerato uno dei più significativi Cenacoli culturali italiani.

E’ stata una serata speciale, unica, quella con Morgan a Courmayeur con incredibili aneddoti sulla storia personale del musicista :capacità e visioni si sono combinate in una vita all'interno dei quali sliding doors e contaminazioni culturali diventano ingredienti essenziali. Pubblico divertitissimo

Appena lasciatosi con un’attrice (si fa per dire) ha ricominciato la sua vita dissoluta. Il rampollo èdi bosco e di riviera. Ogni lasciata é persa, soprattutto quando é su di giri e la mamma “imbianca”....

