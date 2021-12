22 dic 2021 20:02

LA BUONA NOTIZIA È CHE LA VARIANTE OMICRON CALA IN SUD AFRICA, LA CATTIVA È CHE FORSE DOBBIAMO ASPETTARE I MESI ESTIVI - SUPERATO IL PICCO, A CITTÀ DEL CAPO LA GENTE AFFOLLA LA PISCINA SENZA MASCHERINE, ANCHE PERCHÉ L'AVVENTO DEL CALDO AIUTA CONTRO IL VIRUS - I RICERCATORI: "È STATA UN’ONDATA BREVE, NON È STATA PARTICOLARMENTE GRAVE IN TERMINI DI OSPEDALIZZAZIONI E DECESSI" - VIDEO