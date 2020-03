UNA BUONA NOTIZIA - CON GLI UMANI CHIUSI IN CASA, NELLA FONTANA DELLA BARCACCIA, A PIAZZA DI SPAGNA, SONO TORNATE LE ANATRE - ORA SI CERCHERÀ DI CAPIRE LA LORO PROVENIENZA MA C'È ANCHE IL SOSPETTO CHE QUALCUNO LE ABBIA ABBANDONATE…

Da “Libero quotidiano”

LA FONTANA DELLA BARCACCIA CON LE ANATRE

Arrivano tranquille quando il sole è sorto da poco, sguazzano tutto il giorno nell' acqua approfittando ella bella stagione e soprattutto dell' improvvisa mancanza degli umani. Il precedente avvistamento risale a un anno fa. Ma ora le anatre sono tornate nella fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna a Roma, e chissà se sono le stesse. Ora si cercherà di capire la loro provenienza: c' è pure il sospetto che qualcuno le abbia abbandonate. «Le stiamo notando da almeno tre giorni - ha raccontato un agente della polizia Municipale in servizio proprio nella piazza - arrivano all' alba e poi la sera volano via per poi tornare».