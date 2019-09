LA BUONA NOVELLA – NON CHIEDETE UN SELFIE A GEORGE CLOONEY! UNA SIGNORA SUL LAGO DI COMO È STATA ALLONTANATA DALLE GUARDIE DEL CORPO DELL’ATTORE DOPO AVERGLI CHIESTO UNA FOTO – LAURA CHIATTI E FRANCESCO ARCA SONO STATI BECCATI INSIEME. RITORNO DI FIAMMA O SEMPLICE AMICIZIA?

laura chiatti francesco arca

Ivan Rota per “Novella 2000”

Chiatti e Arca ex rimasti amici

francesco arca laura chiatti

Laura Chiatti e Francesco Arca sono stati fotografati insieme e questo ha scatenato illazioni visto che anni fa hanno avuto una relazione. Ma a quanto pare i due attori hanno mantenuto un rapporto di amicizia, esteso anche ai rispettivi compagni Marco Bocci e Irene Capuano e ai figli, due per coppia, quasi coetanei.

laura chiatti marco bocci 3

Clooney non è un tipo da selfie

george clooney 1

George Clooney non è il simpatico e tanto disponibile attore che tutti credono: settimana scorsa una signora ha chiesto di poter fare una foto con lui dopo averlo visto in un bar di Como, ma le sue guardie del corpo sono intervenute dicendo che George si concede solo per scatti in occasioni pubbliche e l’hanno allontanata.

A Venezia il film sulle detenute

francesca carollo giusy versace jo squillo sul red carpet di venezia 1

Alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato il docu-film ideato da Francesca Carollo, Jo Squillo e Giusy Versace Donne in prigione si raccontano. Realizzato nella Sezione Femminile del Carcere di San Vittore di Milano, racconta di donne fragili, incapaci di chiedere aiuto, prigioniere ancora prima di entrare in carcere, che con le loro parole insegnano che si può sempre scegliere.

Marina in Gallura

giusy versace jo squillo francesca carollo donne in prigione si raccontano 1

Serata-evento in ricordo dell’indimenticabile Ripa di Meana a Santa Teresa di Gallura con la presentazione del libro di Marina Ora ti curo io - Ho preso il cancro per le corna scritto in collaborazione con Marino Collacciani, editore Maurizio Cuzzolin. A presentare il volume la giornalista Anna Testa. C’era anche Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina, e nell’occasione è stata letta una lettera inedita trovata di recente dentro l’agenda personale di Marina.

FRANCA SOZZANI

In scena il premio “Franca Sozzani”

IMAN ABDULMAJID DAVID BOWIE

Al Belmond Hotel Cipriani di Venezia si è svolta la terza edizione del Franca Sozzani Award, consegnato alla modella e attivista Iman Abdulmajid, vedova di David Bowie. Premio organizzato da Livia Giuggioli Firth, che ha partecipato con il marito Colin. Iman era perfetta accanto a Francesco Carozzini (figlio di Franca Sozzani, indimenticabile direttrice di Vogue Italia) e Pierpaolo Piccioli. Elegantissimo e in gran forma Firth mentre Rupert Everett si è presentato all’evento in un look informale con tanto di sandali infradito e il viso che recava segni di troppi inteventi estetici. Mentre Isabeli Fontana indossava un sobrio abito in voile grigio.

livia giuggioli e colin firth

Grigolo: «Mia moglie mi credeva gay»

VITTORIO GRIGOLO

In un’intervista al Quotidiano Nazionale, il tenore Vittorio Grigolo - visto come coach ad Amici - è tornato a parlare della sua sessualità. «È corsa voce che fossi gay. Anche mia moglie lo credeva, prima che ci sposassimo» e poi «Ok, se un uomo mi bacia in bocca non ci sono problemi, ma diciamo che non vado oltre». Ha anche detto che nell’intimità è «disposto a provare tutto, manette, frusta, maschera (...). Se nel rapporto a due si sta ancora insieme, ma manca qualcosa, si può avere il coraggio di tirar fuori certi tabù».

maria grazia cucinotta con angelo perrone

Il sound di Bresciani è al Sushi Jazz

Stefano Bresciani, sassofonista e polistrumentista da quando ha 6 anni, è l’artista di punta, fin dall’inaugurazione, del Sushi Jazz di Pietrasanta, in Versilia. E spesso suona in coppia con la dj e ideatrice del locale Roberta Torres che ha suonato anche alle feste di Madonna.

angelo perrone con asia argento

L’amicizia vera di Perrone e Nocelli

Per Angelo Perrone, press agent di Maria Grazia Cucinotta e Rita Rusic, l’amicizia è il dono più bello. Specie se dura da tanti anni. Proprio come accade con Marco Nocelli (sotto, con Perrone), proprietario del Centro Odontoiatrico Prati, a Roma. I due si erano persi di vista ma ora ritrovati. «È proprio vero che quando c’è stima e affetto vero - dice Perrone - il tempo è il solo testimone di tutto ciò».

