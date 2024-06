BUONE NOTIZIE: FINALMENTE I BONIFICI BANCARI SARANNO GRATIS E IMMEDIATI! – IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA A FEBBRAIO IL NUOVO REGOLAMENTO CHE TAGLIA I COSTI PER I CORRENTISTI E RENDE PIÙ FACILE INVIARE E RICEVERE I SOLDI: AFFINCHÉ LA NORMA ENTRI IN VIGORE BISOGNA ASPETTARE ANCORA UN PO', CIOÈ L'INIZIO DEL 2025 - IL REGOLAMENTO EUROPEO AUMENTERA' LA SICUREZZA DELLE TRANSAZIONI, IMPONENDO ALLE BANCHE DI VIGILARE PER INDIVIDUARE I TENTATIVI DI FRODE... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Gianluca Brambilla per www.open.online

bonifico bancario

Bonifici bancari istantanei, sicuri e soprattutto senza costi a carico dell’utente finale. A febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un nuovo regolamento per tagliare tempi e costi dei bonifici bancari. Il provvedimento prevede che cittadini e aziende non debbano più attendere giorni per ricevere denaro con un bonifico. Tutto deve avvenire nel giro di massimo dieci secondi, indipendentemente dal giorno o dall’orario in cui vengono effettuati.

Nello stesso lasso di tempo, il pagatore dovrà ricevere la conferma dell’avvenuto pagamento e il beneficiario dovrà vedere la cifra accreditata sul proprio conto. La Commissione europea ha stimato che nel 2021 soltanto l’11% dei trasferimenti di denaro avvenuti nei Paesi Ue era immediato. E questo avviene nonostante i pagamenti istantanei non necessitino di infrastrutture digitali più complesse di quelle già esistenti. [...]

bonifico bancario

Per garantire la sicurezza delle transazioni, le nuove regole impongono a banche e prestatori di servizi di pagamento (Pdp) di disporre misure per individuare e prevenire le frodi. Questi meccanismi dovranno servire soprattutto per evitare che i bonifici finiscano sul conto corrente sbagliato a causa di errori o tentativi di truffa. Come ulteriore salvaguardia, le banche dovranno concedere ai propri clienti la possibilità di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro. [...]

BONIFICO DA TELEFONO

Nei Paesi dell’eurozona, Italia compresa, l’obbligo per la ricezione dei pagamenti istantanei scatterà il 9 gennaio 2025. Nove mesi più tardi, ossia il 9 ottobre 2025, ci sarà l’obbligo per le banche non più solo di ricevere ma anche di inviare i bonifici istantanei.

bonifico bancario