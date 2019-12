BUONE NOTIZIE: DA GENNAIO LA LUCE COSTA IL 5,4% IN MENO, LIEVE AUMENTO PER LA BOLLETTA DEL GAS - LA CONSEGUENZA È CHE NEI 12 MESI CHE VANNO DA APRILE 2019 A MARZO 2020 "IL RISPARMIO COMPLESSIVO PER LA FAMIGLIA TIPO È DI CIRCA 125 EURO" NEL MERCATO TUTELATO

Emily Capozucca per corriere.it

BOLLETTE

Ritocchi sui costi delle utenze previsti per il prossimo anno per gli italiani in regime di Maggior Tutela. Si parla di un lieve aumento della bolletta del gas (+0,8%) e di una consistente diminuzione di quelle della luce (-5,4%) comunicato dall’Arera, l’Authority per l’Energia, che prevede per una famiglia-tipo un risparmio di 125 euro nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020) rispetto alle tariffe del 2018. Per l’elettricità la spesa per la famiglia sarà infatti di 544,2 euro, con una variazione del -2,9% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente (1° aprile 2018 - 31 marzo 2019), equivalente a un risparmio di circa 16 euro/anno.

BOLLETTA DELLA LUCE

Nello stesso periodo, la spesa della famiglia per la bolletta gas sarà di circa 1.040 euro, con una variazione del -9,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 109 euro/anno.

bolletta BOLLETTA DEL GAS