6 dic 2021 18:09

BURIONI, ME COJONI! - TRAVAGLIO RIPESCA UN VECCHIO TWEET DEL VIROLOGO: “GLI UNICI PER CUI NON HA SENSO IL VACCINO SONO I BAMBINI SOTTO I DODICI ANNI" (29 AGOSTO). POI GODE PER L’APPROVAZIONE DELL’AIFA E SPIEGA: “IL 29 AGOSTO IL VACCINO PER I BAMBINI SOTTO I 12 ANNI NON C'ERA. PER QUESTO NON AVEVA SENSO" - IL DIRETTORE DEL “FATTO”: “QUINDI LUI DEFINIREBBE SENZA SENSO DEI VACCINI ANTI-CANCRO O ANTI-AIDS SOLO PERCHÈ OGGI NON CI SONO?”