14 apr 2023 14:44

LA BUROCRAZIA È LENTA E I CRIMINALI GODONO – PER COSTRUIRE IN ITALIA GLI IMPIANTI PER IL RECUPERO DI LITIO, COBALTO E ALTRE MATERIE PRIME PREZIOSE NEGLI APPARECCHI ELETTRONICI DISMESSI, L’ITER BUROCRATICO VA DA I 5 AI 7 ANNI – A CAUSA DELLA MANCANZA DI QUESTI IMPIANTI IL MERCATO NERO DEI RIFIUTI ELETTRONICI È IN AUMENTO - PER OTTENERE DAL RICICLO IL 15% DEL FABBISOGNO DI MATERIE PRIME "CRITICHE", COME PREVISTO DALL'UE, CI VORRA' TEMPO...