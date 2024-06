IL BUSINESS DEL DOLORE - IL “BRITISH MEDICAL JOURNAL” HA SVELATO LE TATTICHE DEL GIGANTE DEGLI OPPIOIDI MALLINCKRODT, ACCUSATO DI “PLASMARE LE MENTI DEI MEDICI E INCENTIVARE LE PRESCRIZIONI” PER FATTURARE DI PIÙ IN PIENA EPIDEMIA DI DIPENDENZA DAGLI OPPIOIDI: IL PRODUTTORE DI ANTIDOLORIFICI HA CERCATO DI DIPINGERE LE PREOCCUPAZIONI SULLA DIPENDENZA COME “UNA FOBIA” - NONOSTANTE L'OBBLIGO DI PAGARE 1,7 MILIARDI DI DOLLARI PER PRATICHE DI MARKETING INGANNEVOLI, L’AZIENDA HA…

(ANSA) - Diversi 'trucchi' usati dal gigante degli oppioidi Mallinckrodt per plasmare le menti dei medici e incentivare le prescrizioni, "un'infinità di tattiche" utilizzate per aumentare le vendite in piena epidemia di dipendenza da oppioidi: è quanto sostengono sul British Medical Journal Sergio Sismondo e Maud Bernisson della Queen's University canadese di Kingston.

Il gigante degli oppioidi Mallinckrodt è stato costretto dai tribunali a pubblicare più di 1,3 milioni di documenti interni. Gli esperti hanno esaminato quasi 900 documenti che rivelano uno sforzo attentamente coordinato per influenzare l'opinione medica riguardo alla medicina del dolore, si legge sulla rivista. Proprio nel momento in cui le preoccupazioni per una crisi di dipendenza da oppiodi salivano, e con esse cresceva l'esitazione tra i medici prescrittori, i documenti Mallinckrodt mostrano come il produttore di antidolorifici abbia utilizzato tattiche cercando di dipingere le preoccupazioni sulla dipendenza come una fobia e derubricando il concetto stesso di dipendenza a "pseudo-dipendenza".

Secondo Adriane Fugh-Berman della Georgetown University, esperta di tattiche di marketing dell'industria farmaceutica, "creare il termine pseudo-dipendenza e distorcere i termini tolleranza e dipendenza erano strategie che distraevano i medici dal notare che i loro pazienti erano dipendenti". Mallinckrodt si è spinto perfino a presentare gli oppioidi come medicina preventiva per il dolore cronico. Per molti medici, questi messaggi dell'azienda sono stati ritenuti affidabili e vere e proprie linee guida basate su evidenze, spiegano Sismondo e Bernisson.

I ricercatori sottolineano come l'imperativo dell'azienda fosse di commercializzare il più possibile, come testimoniato da un'esortazione di un manager delle vendite in un'email del 2013 ai rappresentanti: "Avete solo una responsabilità, vendere, vendere, vendere"! Nonostante l'obbligo di pagare 1,7 miliardi di dollari per accuse di pratiche di marketing ingannevoli e fuorvianti per aumentare le vendite di oppioidi, Mallinckrodt va avanti, con vendite di circa 262 milioni di dollari nel 2023, in aumento del 25% rispetto all'anno precedente. "Sembra che abbiano usato tutti i trucchi del mestiere", afferma in un commento Robert Steinbrook dell'organizzazione di advocacy Public Citizen.

