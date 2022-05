12 mag 2022 16:41

BUTTATE LA CHIAVE! CHIESTO L'ERGASTOLO PER I FRATELLI BIANCHI NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI WILLY - LA RICHIESTA DELLA PROCURA DI VELLETRI AL PROCESSO PER LA MORTE DEL RAGAZZO MASSACRATO DI BOTTE IL 6 SETTEMBRE 2020 A COLLEFERRO - CHIESTE DUE CONDANNE A 24 ANNI PER GLI ALTRI IMPUTATI, MARIO PINCARELLI E FRANCESCO BELLEGGIA. SONO TUTTI ACCUSATI DI CONCORSO IN..