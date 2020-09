BUTTATE LA CHIAVE! ORMAI PER APRIRE LA PORTA DI CASA BASTA IL CELLULARE – SERRATURE ELETTRONICHE, IMPRONTE DIGITALI, RICONOSCIMENTO FACCIALE: TUTTE LE NOVITÀ DEL SETTORE DEGLI “SMART LOCK”, UN SETTORE IN CONTINUA EVOLUZIONE, MA MOLTO DI NICCHIA. ANCHE PER IL PREZZO: LA SERRATURA ELETTRONICA “NUKI COMBO 2.0”, PER FARE UN ESEMPIO, COSTA…

Alessio Caprodossi per “il Messaggero”

nuki combo 2.0 3

Sarà pure vero che quando si finisce nel mirino dei ladri difficilmente si riesce a farla franca ma per mettere al sicuro i propri beni e provare almeno a complicare i piani dei malintenzionati è doveroso guardare a rimedi affidabili, semplici e sicuri.

Negli ultimi anni è incrementato il giro di affari intorno alle videocamere di sorveglianza, dispositivi più gettonati dagli italiani per difendere la casa, ma iniziano a farsi largo anche le serrature smart, soluzioni utili per la sicurezza perché impronte digitali, riconoscimento facciale e chiavi virtuali rappresentano un ostacolo più ostico per i furfanti a caccia del bottino, senza tralasciare il vantaggio di non dover portarsi più dietro il mazzo di chiavi per abitazione e ufficio.

xiaomi aqara smart door lock

IL MERCATO

Pur mancando i brand più noti, il mercato sta ampliando la sua nicchia grazie alla varietà di proposte legate a differenti modelli, tecnologie e utilizzo di molteplici sistemi di accesso, fattore che incrementa la sicurezza e favorisce i meno avvezzi all' uso dello smartphone, perché in caso di difficoltà c' è sempre la possibilità di ricorrere alla classica chiave.

Tra le più recenti novità c' è il Nuki Combo 2.0 (299 euro), sistema composto dalla serratura elettronica Smart Lock 2.0 e dal Bridge per il collegamento alla rete Wi-Fi domestica, così da gestire il dispositivo anche da remoto (opzione utile quando arriva un avvertimento dei vicini per perdite di gas o altre emergenze).

datohome biometric door lock

Facile e veloce da installare sulla porta mediante le placche metalliche incluse nella confezione e compatibile con cilindri ovali, a profilo europeo e con pomolo, Smart Lock 2.0 (229 euro, è disponibile nelle due colorazioni: bianco e nero) permette di sbloccare la porta tramite smartphone (via bluetooth) e l' applicazione dedicata per iOs e Android per gestire gli accessi a distanza, con i dati scambiati con il telefono che sono crittografati e non archiviati, così da non poter essere sfruttati da pirati informatici.

datohome biometric door lock 2

Ogni volta che si esce la porta si richiude in automatico, mentre quando si è lontani da casa si possono attivare permessi permanenti o temporanei a famigliari, amici e lavoratori domestici. Su concetti simili si fonda il Linus Smart Lock presentato di recente da Yale, che è invisibile agli occhi altrui perché si monta all' interno della porta e conta sull' app dedicata, che si chiama Yale Access, per bloccare gli accessi entro determinati intervalli temporali, mentre per rientrare l' apertura è garantita dalla geolocalizzazione.

nuki combo 2.0

Qualora si sia smarrito lo smartphone (con l' autenticazione a due fattori che prevede l' inserimento di password, indirizzo email o numero di telefono per il riconoscimento del titolare) arriva in soccorso il codice da digitare sul tastierino da acquistare a parte (69,99 euro). Anche in questo caso si possono utilizzare chiavi digitali per far accedere in casa chi è autorizzato, inoltre c' è l' integrazione con assistente Google, Alexa e Apple HomeKit, mentre per l' alimentazione servono quattro batterie AA.

IN ARRIVO

linus smart lock

In arrivo nelle prossime settimane, lo Smart Lock Linus sarà in vendita a 249,99 euro. Monitorare la porta d' ingresso e poter accedere in casa in sei modi differenti è il biglietto da visita di U-Bolt Pro, che permette di usare l' app per smartphone, l' impronta digitale, il codice di accesso, un pin specifico per un singolo ingresso e il sensore di prossimità, oltre alla chiave tradizionale.

Con le comunicazioni protette da un algoritmo di cifratura Aes a 128 bit, il dispositivo di U-Tec si può acquistare al prezzo di 160 euro. Chi ricerca alternative efficaci basate sulle impronte digitali può optare per Eufy Security Smart Lock Touch o Datohome Biometric Door Lock, accomunati dalla velocità di esecuzione (0,3 secondi per riconoscere il dito), con il primo (costa 170 euro) che offre il blocco automatico tramite il sensore integrato e il secondo (online si trova a 85 euro) che archivia nella memoria interna i dati delle impronte digitali

nuki combo 2.0 2 linus smart lock 2 linus smart lock 1 nuki combo 2.0