Melinda Gates, 58 anni, ha ritrovato l’amore dopo il divorzio da Bill Gates. La donna d'affari sta uscendo con Jon Du Pre, ex giornalista 63enne di Fox News. Secondo TMZ i due stanno insieme da mesi: la coppia è stata avvistata ad aprile alla partita dei Nets e dei Celtic. Qualche tempo dopo hanno soggiornato, insieme ad alcuni familiari, al Pelican Hill, un hotel a 5 stelle a Newport Beach, in California.

I due non hanno ufficializzato la relazione e non è chiaro se i due siano stati presentati da amici in comune.

jon du pre 7

Du Pre è padre di tre figli dal suo precedente matrimonio. Se Melinda non rinuncia all’amore, Bill pare vivere di rimpianti. In un’intervista in cui parlava del su matrimonio ha raccontato: «Ogni matrimonio, quando i figli escono di casa, subisce una transizione. Il mio purtroppo ha attraversato questa transizione chiamata divorzio. Ma dal mio punto di vista è stato un grande matrimonio. Non cambierei nulla e non sceglierei di scopare qualcun’altra».

