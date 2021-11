BYE BYE ELISABETTA - IL PRINCIPE CARLO E' ATTERRATO SULL'ISOLA DI BARBADOS PER PARTECIPARE ALLA CERIMONIA CON CUI IL PAESE RIMUOVERA' LA REGINA ELISABETTA DALLA CARICA DI CAPO DELLO STATO DOPO 55 ANNI - MARTEDI' IL SUO PRIMO PRESIDENTE, SANDRA MASON, GIURERA' DAVANTI AL POPOLO - SECONDO I PARLAMENTARI INGLESI A SPINGERE IL PAESE AD ABBANDONARE LA CORONA SONO STATI I CINESI, CHE HANNO POMPATO MILIONI DI DOLLARI AI CARAIBI E...

Il principe Carlo è sbarcato alle Barbados per partecipare alla cerimonia con cui il paese rimuoverà la madre, la Regina Elisabetta, dalla carica di capo di Stato dopo 55 anni. L’isola caraibica diventerà la più recente repubblica del mondo quando martedì il suo primo presidente, Sandra Mason, giurerà.

Secondo i parlamentari britannici, la pressione cinese stia alimentando una spinta per rimuovere la regina dalla carica di capo di Stato alle Barbados. Pechino ha pompato almeno 490 milioni di dollari nell’industria del turismo dell’isola negli ultimi anni, e ancora di più in prestiti a basso interesse. Sandra Mason ha negato che la Cina sia stata la forza trainante per la decisione di abbandonare la corona dopo 400 anni.

Il principe del Galles è arrivato alle Barbados sul jet ministeriale Voyager domenica notte, ed è stato accolto da un grande partito diplomatico guidato dall'alto commissario britannico alle Barbados, Scott Furssedonn-Wood.

Il primo ministro delle Barbados Mia Motley e i capi militari hanno sfilato su un tappeto rosso e sono stati presentati al principe. Parte del gruppo di benvenuto era composto da una Guardia d'Onore e da una banda militare, e un assordante saluto di 21 colpi di cannone è risuonato attraverso l'aeroporto internazionale Grantley Adams per celebrare l'arrivo del principe.

Oggi in un discorso, il Principe del Galles evidenzierà gli obiettivi condivisi e i legami duraturi tra Barbados e Regno Unito durante una cerimonia che segna la transizione del paese caraibico alla repubblica. Il Royal Standard verrà quindi abbassato e il Presidential Standard volerà invece dall'asta della bandiera.

Il principe era presente durante il passaggio di Hong Kong alla Cina nel 1997 e ha rappresentato la regina quando lo Zimbabwe ha ottenuto l'indipendenza nel 1980.

Barbados rimarrà una parte del Commonwealth delle Nazioni, un'organizzazione di ex colonie britanniche guidata dalla regina Elisabetta II. Charles riceverà anche la Freedom of Barbados, assegnata per il servizio straordinario al paese, alla diaspora caraibica o all'umanità in generale.

Ma nel corso della giornata sono attese anche manifestazioni con alcuni Bajan che chiedono scuse e risarcimenti alla monarchia e al governo britannico per la schiavitù. Inoltre Barbados ha deciso di trasformarsi in repubblica senza che la questione fosse sottoposta a referendum, perché la costituzione permette ai leader politici di perseguire l’Indipendenza senza voto.

La regina è il capo di stato delle Barbados da quando è diventata indipendente nel 1966, ma la questione di diventare una repubblica è stata discussa a livello nazionale nei decenni successivi con il processo che ha avuto inizio nel 1998. Fino a martedì, Barbados è uno dei 16 regni governati dalla regina - paesi in cui Elisabetta II è capo di stato. Nella regione dei Caraibi gli altri paesi sono Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Grenada, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia e St Vincent.

La decisione delle Barbados di rimuovere la regina dal capo di stato sarà seguita da vicino da altri membri del Commonwealth, specialmente nella regione dei Caraibi.

Durante la cerimonia, il personale di servizio marcerà davanti al principe e darà il saluto finale alla monarchia prima che lo stendardo della regina venga abbassato e la bandiera presidenziale sia alzata.

