BYE BYE MARRACASH – “CHI” SCODELLA LA FOTO DEL PRIMO BACIO TRA ELODIE E DAVIDE ROSSI, EX MODELLO E MARKETING MANAGER DI ARMANI: I DUE SONO STATI PIZZICATI A SLINGUAZZARSI E ACCAREZZARSI IN AUTO ALL’AEROPORTO DI LINATE DOVE LUI AVEVA ACCOMPAGNATO LA CANTANTE IN PARTENZA PER BARI DOVE STA GIRANDO IL SUO PRIMO FILM – LA “STIMOLANTE E FATICOSA” STORIA CON MARRACASH È STATA ARCHIVIATA E… - VIDEO

Anticipazione da "Chi"

elodie e davide rossi

Sul numero di Chi in edicola mercoledì, i primi appassionati baci fra Elodie e Davide Rossi, che confermano la notizia della storia lanciata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini un mese fa. È proprio chiusa, quindi, la relazione fra la cantante e il rapper Marracash.

Le foto sono state scattate all'aeroporto milanese di Linate, dove Davide, ex modello e marketing manager di Armani, con una mini incursione all’Isola dei Famosi in curriculum, ha accompagnato Elodie, in partenza per Bari. I due si sono scambiati baci e carezza per salutarsi.

La fine della storia fra Elodie e Marracash è sembrata chiara lo scorso settembre, quando la cantante definì “stimolante e faticosa” la storia con il rapper, e aggiunse: «Siamo molto diversi».

elodie

In questi giorni, mentre l’ultimo singolo, Vertigine, è il più trasmesso in radio, Elodie sta facendo il suo debutto come attrice ed è questo il motivo del viaggio in Puglia. Sarà protagonista del film “Ti mangio il cuore”, un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la tragica passione d’amore tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). Elodie sarà impegnata sul set per otto settimane. E sicuramente Davide le farà visita.

