LA CACCA FA MIRACOLI - IL TRAPIANTO DI MICROBI FECALI, IN ALCUNI ORGANI, PUO' INVERTIRE I CAMBIAMENTI LEGATI ALL'ETA' - I RICERCATORI HANNO SPERIMENTATO L'OPERAZIONE SU ALCUNI TOPI ANZIANI, UTILIZZANDO IL MICROBIOTA DI ANIMALI PIU' GIOVANI E HANNO SCOPERTO CHE L'OPERAZIONE HA INVERTITO I SEGNI DELL'INVECCHIAMENTO NELL'INTESTINO, NEGLI OCCHI E NEL CERVELLO - LA RICERCA DEL QUADRAM INSTITUTE...

Dagotraduzione da Gutnews.com

I microbi che popolano il tratto gastrointestinale (GI) umano, chiamati microbiota, hanno effetti profondi sul raggiungimento e sul mantenimento di una buona salute. Ogni giorno, gli scienziati scoprono più modi in cui il microbiota intestinale può migliorare o danneggiare il benessere. Ora ci sono prove che, in alcuni organi, il trapianto di microbi fecali da topi più giovani in topi più anziani può invertire i cambiamenti avversi legati all'età. È possibile che il processo di trapianto fecale possa invertire l'invecchiamento negli esseri umani?

Il microbioma intestinale umano cambia con l'età. Alcuni di questi cambiamenti influenzano negativamente il metabolismo e l'immunità. Possono essere associati a disturbi legati all'età tra cui malattie gastrointestinali, cardiovascolari, neurologiche, autoimmuni e metaboliche. La ricerca dello scorso anno ha mostrato come i trapianti fecali ripristinassero la funzione cognitiva nei topi che invecchiano. Questo ultimo studio degli scienziati del Quadram Institute e dell'Università dell'East Anglia in Inghilterra non fa che favorire i risultati promettenti.

Nello studio, i ricercatori hanno dimostrato, nei topi, che il trapianto del microbiota fecale dai topi più giovani a quelli più anziani può invertire i segni dell'invecchiamento nell'intestino, negli occhi e nel cervello. Al contrario, i trapianti fecali da topi più anziani a topi più giovani hanno influito negativamente sul cervello e sulla vista nei topi più giovani.

«Questo studio innovativo fornisce prove allettanti del coinvolgimento diretto dei microbi intestinali nell'invecchiamento e nel declino funzionale della funzione cerebrale e della vista, e offre una potenziale soluzione [per il declino correlato all'età] sotto forma di terapia sostitutiva dei microbi intestinali», afferma Simon Carding, capo del programma di ricerca sui microbi intestinali e sulla salute del Quadram Institute.

I ricercatori hanno scoperto che il microbiota dei donatori vecchi ha danneggiato il rivestimento del tratto gastrointestinale, consentendo ai prodotti batterici di attraversare il sistema circolatorio. La violazione dell'integrità nell'intestino ha innescato l'attivazione di specifiche cellule immunitarie nel cervello. Negli occhi dei giovani topi che ricevevano il microbiota da donatori vecchi il team ha trovato elevate proteine specifiche associate alla degenerazione della retina.

I topi anziani che hanno ricevuto il trapianto di microbiota topi giovani hanno visto aumentare i batteri benefici associati a una buona salute sia nei topi che nell’uomo. I ricercatori hanno analizzato quanto prodotto da questi batteri. Ci sono stati cambiamenti significativi inparticolare nei grassi e nel metabolismo vitaminico delle cellule infiammatorie nel cervello e negli occhi.

«I nostri risultati forniscono ulteriori prove degli importanti legami tra i microbi nell'intestino e l'invecchiamento sano dei tessuti e degli organi intorno al corpo», afferma la dott.ssa Aimee Parker, del Quadram Institute. «Speriamo che i nostri risultati contribuiranno alla fine a capire come possiamo manipolare la nostra dieta e i nostri batteri intestinali per massimizzare la buona salute in età avanzata».

I ricercatori stanno lavorando per identificare i componenti benefici del microbiota del giovane donatore e in che modo i trapianti fecali influiscono sugli organi distanti dall'intestino. La ricerca è pubblicata sulla rivista Microbiome .