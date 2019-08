CACCA IN MARE! - UNA DELLE CALETTE PIÙ SUGGESTIVE DEL PROMONTORIO DI ANSEDONIA, PROPRIO DOVE HANNO LE VILLE MAURIZIO COSTANZO, RENATO ZERO, RAFFAELLA CARRÀ ETC., È ASSEDIATA DA UNA LUNGA STRISCIA BIANCASTRA E MALEODORANTE, PORTATA DA VENTO E CORRENTI ARRIVATA IN ZONA DA QUALCHE SCARICO IRREGOLARE. CHI HA TIRATO LO SCIACQUONE? AH, SAPERLO…

G.F. per “il Tirreno - ed. Grosseto”

Foto di Enzo Russo per Dagospia

Ansedonia assediata dai liquami

Una delle calette più suggestive del promontorio di Ansedonia, sulla quale si affaccia la cinquecentesca torre di San Pancrazio, eretta dai senesi e poi rinforzata dagli spagnoli nel periodo dello Stato dei Presidi, è assediata dai liquami.

Ieri mattina, e non è la prima volta in questa estate, i residenti della zona hanno avuto la sgradita sorpresa di trovare una lunga striscia biancastra e maleodorante in mare, portata da vento e correnti ma, molto probabilmente, arrivata in zona da qualche scarico irregolare.

«Una situazione davvero insostenibile - dicono alcuni residenti della zona - tanto che abbiamo richiesto l' intervento della Guardia Costiera. Sono stati gentili e sono arrivati sul posto quasi subito».

Ansedonia assediata dai liquami

I militari di Porto Santo Stefano hanno anche effettuato alcuni prelievi dell' acqua inquinata e ora si procederà alle analisi, per capire di cosa si tratti, anche se l' odore tanti dubbi non li lascia, e, soprattutto da dove possa essere arrivata.

Nella zona, fra l' altro, ci sono molte ville che, in questo periodo accolgono turisti e amanti della Maremma che vorrebbero passare qualche giorno in serenità. E, magari, facendo anche il bagno. Cosa impossibile ieri.

Ansedonia assediata dai liquami

«Non siamo in grado di fare ipotesi su come possa essere successo, ma dalle ville qui intorno assicurano che non si tratta di un caso isolato. In altre occasioni, nel corso di questa estate, i liquami sono arrivati nella caletta. In un periodo in cui ci preoccupiamo tutti di non sporcare, di non lasciare plastica in giro e magari di non usarla neppure, ecco che il mare viene inquinato da qualche irresponsabile. Speriamo che la Guardia Costiera riesca a risalire ai responsabili, per evitare che possa accadere di nuovo.

Ansedonia assediata dai liquami

Questo è un angolo meraviglioso della Maremma e crediamo che debba essere tutelato. Magari è stato solo un errore, non deve esserci per forza il dolo, ma il problema resta».

Ansedonia assediata dai liquami

Ieri a Ansedonia c' era un debole vento da sud: anche questo può essere un indizio utile a capire da dove possa essere arrivato l' inquinamento. Dopo le analisi dell' acqua ne sapremo certamente di più.

Ansedonia assediata dai liquami Ansedonia assediata dai liquami