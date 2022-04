18 apr 2022 13:45

A CACCIA DI ANDREEA RABCIUC - SIMONE GRESTI, IL FIDANZATO DELLA 27ENNE SCOMPARSA DA PIU' DI UN MESE DA UN CASOLARE VICINO ANCONA, HA INGAGGIATO PERSINO UNA MEDIUM PER RITROVARE LA RAGAZZA - LA SENSITIVA AVREBBE GIA' DATO ALCUNE PRIME INDICAZIONI, "CHE VENGONO CONDIVISE CON I CARABINIERI" - IL GIOVANE, INDAGATO PER SEQUESTRO DI PERSONA: "STIAMO TENTANDO IL TUTTO PER TUTTO, ANCHE RICORRENDO A MEZZI NON TRADIZIONALI COME QUESTI..."