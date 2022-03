CACCIA ALLA BANDA HACKER DELLE FERROVIE - LA PROCURA DI ROMA INDAGA PER ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO E TENTATA ESTORSIONE: I PM SONO IN ATTESA DI UNA PRIMA INFORMATIVA DELLA POLIZIA POSTALE - FRA LE IPOTESI QUELLA CHE POSSA TRATTARSI DI CRIMINALI DELL'EST EUROPA, NON SI ESCLUDE RUSSI, E CHE POSSA ESSERCI UN QUALCHE COLLEGAMENTO CON LA CRISI UCRAINA, ANCHE SE FINORA NON È ANCORA EMERSO - NEL FRATTEMPO I DISAGI PER I PASSEGGERI SONO CONTINUATI…

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

attacco hacker contro trenitalia 7

Accesso abusivo a sistema informatico e tentata estorsione. Sono i reati ipotizzati dalla Procura di Roma che ha aperto un fascicolo per l'attacco hacker ai sistemi informatici delle Ferrovie nella mattinata di mercoledì scorso.

ATTACCO HACKER ALLE FERROVIE

I pm sono in attesa di una prima informativa da parte della polizia postale che sta effettuando una serie di accertamenti insieme con i tecnici di Rfi e Trenitalia per identificare la crew responsabile dell'aggressione.

Fra le ipotesi quella che possa trattarsi di criminali dell'Est Europa, non si esclude russi, e che possa esserci un qualche collegamento con la crisi ucraina, tuttavia finora non ancora emerso.

attacco hacker contro trenitalia 6

Nel frattempo anche quella di ieri è stata una giornata complicata nelle stazioni ferroviarie per una serie di disagi causati soprattutto dalla blindatura adottata dalle Ferrovie di alcuni settori della rete aziendale per neutralizzare qualsiasi rischio di propagazione dell'attacco con il ransomware che, come accaduto in altri ricatti simili ad aziende e istituzioni italiane, conteneva la richiesta di riscatto da cinque milioni di dollari.

attacco hacker contro trenitalia 5

Problemi soprattutto negli scali per i tabelloni informativi in tilt, le biglietterie chiuse e quelle automatiche fuori uso in alcune stazioni. Rinforzato il personale del servizio clienti di Trenitalia che con i megafoni, insieme con gli annunci dagli altoparlanti, si sono sostituiti ai display e hanno fornito a voce indicazioni su partenze e arrivi dei treni.

Regolare la circolazione ferroviaria, così come la vendita di biglietti online, sebbene non siano mancati episodi di viaggiatori in difficoltà. La situazione è tornata poi gradualmente in miglioramento dal primo pomeriggio di ieri.

ARTICOLI CORRELATI