CACCIA AL CACCIA – I TALEBANI DEI MONUMENTI ARRIVANO A PIACENZA: SARA' RIMOSSO DAL PIAZZALE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA IL CACCIA F-104 MESSO LÌ PER RICORDARE LA PASSIONE PER IL VOLO DEL FONDATORE AGOSTINO GEMELLI – LA MOTIVAZIONE? “RICORDA LA GUERRA”. MA NON È PROPRIO COSÌ E ARRIVA L'INEVITABILE POLEMICA. IL VELIVOLO ORA FINIRÀ IN UN MUSEO

Dai cieli al giardino dell' università. E dall' Ateneo ancora un altro «viaggio»: verso un museo. Al centro delle polemiche è finito il caccia F-104 che da 8 anni si trova nel giardino dell' Università Cattolica di Piacenza. Il velivolo era finito lì in onore della passione per il volo e gli studi scientifici di padre Agostino Gemelli. Ma nei prossimi giorni dovrà effettuare un altro viaggio poiché sarà rimosso.

A deciderlo una delibera delle Facoltà d' ateneo perché l' aereo «richiama la guerra», si legge nel documento. Ma a contestare questa scelta chi quel mezzo lo ha pilotato, sostenendo che si tratta di una polemica «ammuffita».

Il caccia intercettore F-104, che si trova nel parco della Cattolica a Piacenza per ricordare ai ragazzi padre Agostino Gemelli, medico e scienziato, fondatore e primo rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, pioniere degli studi di psicofisiologia dell' uomo in volo, ha fatto infatti scoppiare un botta e risposta tra chi lo difende, avendolo pilotato, e chi invece lo considera un aereo che non c' entra nulla con un Ateneo.

Gemelli fu pilota e insignito, per i suoi meriti scientifici, del grado di colonnello del ruolo d' onore del Corpo sanitario aeronautico. A intervenire sul caso, anche Mauro Balordi, direttore della Cattolica a Piacenza, secondo il quale l' aereo F-104 era stato messo come messaggio «nobile», quindi per ricordare «la passione di padre Gemelli per il volo e i suoi studi sulle reazioni del corpo umano in volo».

Però, in base alle parole del direttore, il velivolo nel giardino avrebbe fatto scoppiare polemiche e reazioni negative, tanto far chiedere a chi frequenta l' Ateneo il motivo di quell' aereo nel campus cattolico. Per il direttore sarebbe una tipologia di aereo «che non c' entra niente con quello che pilotava padre Gemelli» e neanche con gli studi e che, anche se non è «da guerra», comunque «richiama vicende legate alla guerra», ha sottolineato Balordi.

E ancora: «Non c' è mai stata una vera sollevazione popolare ha proseguito - ma il rischio che venisse frainteso è stato costante in tutto questo tempo». Ecco arrivare la scelta di toglierlo dal parco dell' università. L' Aeronautica militare è comunque disposta a portare via l' aereo. Quale sarà l' ultimo viaggio dell' F-104? Un museo.

Contrario allo spostamento dell' aereo, l' ex generale generale Dino Tricarico, anche ex capo di Stato maggiore dell' Aeronautica. L' ex alto ufficiale lo ha pilotato per anni e fu anche a capo di operazioni, tra le quali il conflitto nei Balcani. Secondo l' ex generale, le parole dette dal direttore dell' Ateneo di Piacenza, andrebbero avanti da 30 anni, da quando le pronunciavano le organizza zioni pacifiste».

