CACCIA AL KILLER - PELLE CHIARA, ALTO 1,85 CIRCA: SONO LE INFORMAZIONI DISPONIBILI SULL’ASSASSINO DI ILENIA FABBRI - L’UOMO E’ STATO RIPRESO DALLE TELECAMERE POCHI MINUTI PRIMA DELL’OMICIDIO, ALLE 6 DI MATTINA - PER ORA L'UNICO INDAGATO A PIEDE LIBERO RESTA L’EX MARITO, CLAUDIO NANNI, SU CUI PESA UN'ACCUSA DI OMICIDIO VOLONTARIO PLURIAGGRAVATO IN CONCORSO CON PERSONA IGNOTA…

Da “il Giornale”

Le telecamere sono generose. E regalano nuovi dettagli sul killer di Ilenia Fabbri. Pochi minuti prima dell' ora in cui è avvenuto l' omicidio, alle 6 di mattina, quelle piazzate in una strada perpendicolare a quella dove si trova la casa di via Corbara, a Faenza, dove è avvenuto il delitto, hanno ripreso un passante.

Si tratta di un uomo alto 1,80 o 1,90, di carnagione chiara, vestito di scuro, con jeans e un giubbotto, un cappuccio sulla testa e la mascherina a coprire quasi completamente il viso. Ai piedi ha un paio di scarpe con una componente bianca, che spiccano chiaramente nelle immagini. Il tipo si ferma per un istante, quasi si fosse accorto della presenza della videosorveglianza. Poi si gira di scatto, attraversa la strada e scompare dalla telecamera, che poco dopo riprende la macchina dell' ex marito di Ilenia che passa.

È in quei minuti che accade tutto: alle 5:57 Claudio Nanni invia un messaggio alla figlia e le dice di scendere. Alle 6:06 l'amica, rimasta a dormire nella casa, chiama Arianna perché sospetta la presenza di un estraneo nell'appartamento. Il primo pensiero è che si tratti di un ladro. Quando la polizia arriva alle 6.20 Ilenia è già morta e il suo corpo è nel garage di casa, con un taglio alla gola.

Per ora l'unico indagato a piede libero resta Claudio Nanni, ex marito di Ilenia e padre di Arianna su cui pesa un' accusa di omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota. Tra i due la separazione era stata dura e in tribunale civile pendeva una richiesta economica consistente da parte della vittima, che per diverso tempo aveva lavorato nell' azienda di famiglia e ora chiedeva il compenso arretrato. Quando Ilenia è morta l' ex e la figlia Arianna erano in autostrada, ma la ragazza continua a sostenere che il padre è innocente.

