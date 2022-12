14 dic 2022 08:27

UN CACCIA MILITARE ITALIANO EUROFIGHTER È PRECIPITATO IERI SERA MENTRE FACEVA RIENTRO DA UNA MISSIONE ALLA BASE DI TRAPANI – IL CADAVERE DEL PILOTA È STATO RITROVATO QUESTA MATTINA ALL'ALBA, POCHI CHILOMETRI A NORD DI MARSALA, DOVE L'AEREO SI È SCHIANTATO PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE – L'AERONAUTICA HA AVVIATO UN’INCHIESTA. PERCHÉ IL PILOTA NON HA LANCIATO L'SOS?