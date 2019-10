CACCIA ALLA ZORKA - ECCO CHI SONO LE LATITANTI PIÙ PERICOLOSE D'EUROPA, DALLA CROATA ZORKA ROGIC ALLA UNGHERESE ILDIKÒ DUDÀS - L'INTERPOL LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA INTERATTIVA IN CUI SVELA I VOLTI DI 21 CRIMINALI SUPER-RICERCATI - TRA LE CRIMINALI C’È ANCHE LA SERBA OLIVERA PERTROVIC RISTIC RICERCATA IN ITALIA PER L’ASSASSINIO DI ALDO CARLI, GIOIELLIERE 75ENNE UCCISO DURANTE UNA RAPINA NELLA SUA CASA DI TRIESTE…

Francesco Tortora per www.corriere.it

S'intitola «La delinquenza non ha genere» la nuova campagna lanciata venerdì 18 ottobre da Europol. Questa volta l'agenzia per la lotta al crimine dell'Unione Europea ha ideato un sito web interattivo dove la maggior parte dei criminali segnalati sono donne (18 su 21) e che rivela come i loro reati non siano meno «gravi» rispetto a quelli commessi dagli uomini.

I VOLTI

Zorka Rogic - Elisabeth Gertrude Skarits - Radina Stancheva Zedeva - Kristi Amerg - Elena Puzyrevic - Ildiko Dudas

La pagina di presentazione mostra innanzitutto il volto dei criminali nascosta dietro una maschera terrificante illuminata. Le facce sono gradualmente svelate insieme alla storia dei loro delitti. I ricercati sono accusati di reati gravissimi come omicidio, traffico internazionale di esseri umani o di droga: «Generalmente le persone pensano che questi reati non siano commessi da donne - spiega la portavoce di Europol Tine Hollevoet -. Invece i crimini non hanno genere. L'obiettivo è attirare il maggior numero possibile di utenti, l'esperienza ci ha insegnato che maggiore è il numero di persone che hanno visto i fuggitivi che stanno cercando, maggiori sono le possibilità di localizzarli e fermarli».

LA SUPER-RICERCATA IN ITALIA

Tutte le informazioni utili possono essere inviate in forma anonima tramite il sito web o direttamente agli investigatori nel paese del latitante. Tra le criminali compare anche la serba Olivera Pertrovic Ristic ricercata in Italia per l’assassinio di Aldo Carli, gioielliere 75enne ucciso durante una rapina nella sua casa di Trieste la notte tra il 19 e il 20 dicembre del 2017. Ogni sei mesi Europol lancia sul web una nuova campagna per attirare l'attenzione degli utenti sui criminali più ricercati d'Europa. Sin dalla prima campagna del 2016, Europol ha arrestato 69 criminali i cui volti erano stati presentati sul sito web. Ben 21 sono stati stanati grazie alle informazioni raccolte da comuni cittadini.