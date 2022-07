1 lug 2022 11:29

LA CACCIATA DEI RUSSI DALL’ISOLA DEI SERPENTI PUO’ SEGNARE UNA SVOLTA NEL CONFLITTO - ORA UNO SBARCO IN GRANDE STILE A ODESSA DIVENTA QUASI IMPOSSIBILE PER LE TRUPPE DI PUTIN E KIEV POTRÀ TRASFERIRE LE RISERVE DI TANK E SOLDATI CHE PER MESI HANNO PRESIDIATO LE SPIAGGE VERSO IL DONBASS PER POTENZIARE L'OFFENSIVA SU KHERSON O APRIRE UN ALTRO FRONTE NELLA ZONA DI ZAPORIZHZHIA - NELLE ULTIME SETTIMANE QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI CONSEGNATE DALL'OCCIDENTE HANNO SPAZZATO VIA LA GUARNIGIONE DI MOSCA SULL’ISOLA…