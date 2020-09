DALLA FELPA ALLO SMOKING! SALVINI SBARCA A VENEZIA: IL BACIO CON LA COMPAGNA FRANCESCA VERDINI E POI IN SALA A GUSTARSI IL FILM SUL TERRORISMO CON FAVINO – L'ATTORE: “NON L’HO INVITATO, È VENUTO IN FORMA PRIVATA” – SALVINI: “FAVINO È UN BRAVO ATTORE, NON SONO VENUTO A MANIPOLARE NULLA, IL FILM L’HA SCELTO LA MIA COMPAGNA” - VIDEO